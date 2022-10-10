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Источник назвал имя нового генерального директора луганской Зари

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Станислав Оганов подал в отставку

Источник назвал имя нового генерального директора луганской Зари

Фото: Зоря Луганськ

Новина українською

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, почему генеральный директор "Зари" Станислав Оганов покинул свой пост.

По информации журналист, Оганов ушел из клуба не из-за разногласий во взглядах на развитие клуба с президентом Евгением Геллером.

Оганов родом из Луганска, его родственники и близкие находятся на оккупированной территории. Он пытался уйти из команды дважды или трижды, но Геллер уговаривал его остаться. В результате стороны договорились, что он доработает до августовских квалификационных еврокубковых матчей, а затем уйдет.

Отмечается, что Оганов – патриот Украины, ему просто было психологически тяжело работать в таких условиях. 64-летний Оганов фактически ушел на футбольную пенсию.

Пост Оганова займет (или уже занял) Игорь Гузь, до этого работавший начальником команды. В общем он в "Заре" с 2003 года.

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В статье: Заря (Луганск) Михаил Спиваковский Станислав Оганов
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Источник:
ТаТоТаке

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