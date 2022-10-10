Источник назвал имя нового генерального директора луганской Зари

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, почему генеральный директор "Зари" Станислав Оганов покинул свой пост.

По информации журналист, Оганов ушел из клуба не из-за разногласий во взглядах на развитие клуба с президентом Евгением Геллером.

Оганов родом из Луганска, его родственники и близкие находятся на оккупированной территории. Он пытался уйти из команды дважды или трижды, но Геллер уговаривал его остаться. В результате стороны договорились, что он доработает до августовских квалификационных еврокубковых матчей, а затем уйдет.

Отмечается, что Оганов – патриот Украины, ему просто было психологически тяжело работать в таких условиях. 64-летний Оганов фактически ушел на футбольную пенсию.

Пост Оганова займет (или уже занял) Игорь Гузь, до этого работавший начальником команды. В общем он в "Заре" с 2003 года.