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Источник назвал имя нового генерального директора луганской Зари
Станислав Оганов подал в отставку
Фото: Зоря Луганськ
Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, почему генеральный директор "Зари" Станислав Оганов покинул свой пост.
По информации журналист, Оганов ушел из клуба не из-за разногласий во взглядах на развитие клуба с президентом Евгением Геллером.
Оганов родом из Луганска, его родственники и близкие находятся на оккупированной территории. Он пытался уйти из команды дважды или трижды, но Геллер уговаривал его остаться. В результате стороны договорились, что он доработает до августовских квалификационных еврокубковых матчей, а затем уйдет.
Отмечается, что Оганов – патриот Украины, ему просто было психологически тяжело работать в таких условиях. 64-летний Оганов фактически ушел на футбольную пенсию.
Пост Оганова займет (или уже занял) Игорь Гузь, до этого работавший начальником команды. В общем он в "Заре" с 2003 года.
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