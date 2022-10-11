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Шахтер – Реал Мадрид. 1:0. Зубков открывает счет – Видео

Лига Чемпионов
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Новый любимый клуб Саши

Шахтер – Реал Мадрид. 1:0. Зубков открывает счет – Видео

Фото: https://shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" открыл счет в матче с "Реалом" практически сразу же после выхода из раздевалки. Отличился Александр Зубков.

Отличный навес в зону Саши и Менди. Зубков перепрыгнул француза и головой направил мяч в ворота. Лунин не мог спасти.

46' Александр Зубков – 1:0.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Александр Зубков
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