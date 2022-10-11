Шахтер – Реал Мадрид. 1:0. Зубков открывает счет – Видео

"Шахтер" открыл счет в матче с "Реалом" практически сразу же после выхода из раздевалки. Отличился Александр Зубков.

Отличный навес в зону Саши и Менди. Зубков перепрыгнул француза и головой направил мяч в ворота. Лунин не мог спасти.

46' Александр Зубков – 1:0.