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Шахтер – Реал Мадрид. 1:0. Зубков открывает счет – Видео
Новый любимый клуб Саши
Фото: https://shakhtar.com
"Шахтер" открыл счет в матче с "Реалом" практически сразу же после выхода из раздевалки. Отличился Александр Зубков.
Отличный навес в зону Саши и Менди. Зубков перепрыгнул француза и головой направил мяч в ворота. Лунин не мог спасти.
46' Александр Зубков – 1:0.
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