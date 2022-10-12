Он уважать себя заставил. Акценты зрителя на игре Шахтера с Реалом

"Дай Бог нашему теляте волка поймать!" Так я заканчивал после матча в Мадриде. Почти получилось. Матерый хищник едва успел смыться в свой дремучий лес. Вот теперь таки-да – пободались на славу! И за игру не было стыдно, и результат превзошел ожидания. Тезка Йовичевич буквально заставил уважать себя и создаваемый им новый "Шахтер".

Матч был достоин уровня Лиги чемпионов: с чертову дюжину опасных моментов, более половины из которых я отнес бы к голевым. Игра "раскрылась" на 36-й минуте, когда Трубину пришлось дважды подряд спасать свои ворота от гола. И после этого уже смотрелась на одном дыхании.

Второй тайм начался голом Зубкова и завершился ответным мячом, забитым Рюдигером. А время между ними было заполнено не только попытками "Реала" отыграться. Посреди тайма Траоре упустил реальнейшую возможность поставить фаворита в более неудобное положение. Счастье действительно было близко. Дальний удар Зубкова пару минут спустя, хоть и несравним с этим эпизодом, но оказался непростой задачей для Лунина.

Кстати, а многие ли форварды могут похвастаться тем, что забивали "Реалу" два матча подряд (сразу вспомнился Шевченко в 1/4 финала ЛЧ сезона 1998/99, Манор Соломон в 2020-м – ред.)? Александр, прослывший мишенью недалеких хейтеров, достаточно неожиданно для меня стал ключевой фигурой команды Йовичевича после перерыва. Подобно тому, как до перерыва ею был Трубин (как и в Мадриде).

Казалось, что та история повторится: наряду с нашим кипером, в первом тайме самым заметным в "Реале" вновь был Бензема. Но затем сник, и во второй половине игры на авансцену вышел Кроос с его подачами, одна из которых и позволила "королям" убраться из Варшавы подобру-поздорову.

Формально, если посчитать соотношение голевых шансов, команда Анчелотти "наиграла" на минимальную победу. Но чисто визуально ничья выглядит вполне закономерным итогом борьбы. А для сенсации, от которой мы были от силы в минуте, не хватило удачи.

Я не стану уподобляться тем из вас, кто, как водится, ищет стрелочника, чтобы обвинить его в упущенной победе. Не уверен, что "Шахтер" заслуживал именно ее. Гораздо важнее то, что он вел разговор на равных, не тушуясь перед авторитетом, и гнул свою линию – показал, что тоже умеет играть в футбол. А насколько выложился "Реал" в этой игре и почему – проблемы монархов рудокопов не волнуют.

Сам факт "королевского" отскока перед финальным свистком и естественной нескрываемой радости по этому поводу говорит за себя. Пришло время признать: Йовичевич не просто находится на своем месте – он уже превзошел де Дзерби. Учитывая не только результаты в Европе, но и уровень исполнителей, с которыми они достигались. Это вам не это.

Его "Шахтер" забивал в каждом из четырех матчей Лиги чемпионов. Да, и пропускал тоже, но главное – он играл в футбол. Насколько позволяли соперники, как гласит известная футбольная мудрость. Ключевое слово: играл. Он не был лишним на этом празднике жизни. А сегодня для Украины это стоит дороже, чем когда бы то ни было.

А теперь смотрим в таблицу и видим: для решения задачи-минимум – выхода в плей-офф Лиги Европы (она же: наш любимый размер в прошлом) - "Шахтеру" достаточно будет ничьей в Глазго. Для того чтобы замахнуться на Шекспира – остаться в ЛЧ на весну – к ней можно будет добавить и ничью с "Лейпцигом" в последнем туре (но при условии, что перед этим он проиграет "Реалу" на своем поле).

# Команда И В Н П М РМ О 1 Реал 4 3 1 0 8-2 +6 10 2 "РБ Лейпциг" 4 2 0 2 6-7 -1 6 3 "Шахтер" 4 1 2 1 7-5 +2 5 4 "Селтик" 4 0 1 3 2-9 -7 1

Понятное дело, что никто не будет играть на ничью. Но плацдарм отвоеван весьма перспективный. Так или иначе, у нас есть за что бороться. Нам есть, что показать Европе. И есть чем гордиться, несмотря на яму, в которой оказался наш футбол. Это "Шахтер" Игора Йовичевича. Он уважать себя заставил. В том числе, и мадридский "Реал".