Жоржиньо посмеялся над жалобами Тонали. Почему к судье не может быть претензий за красную Томори

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" на выезде переиграл "Милан" (2:0). "Россонери" остались вдесятером уже на 18 минуте после того, как Фикайо Томори получил красную карточку за фол на Мэйсоне Маунте в пределах штрафной площади.

Итальянский телеканал Sky Sport Italia показал, как Жоржиньо смеется, пока полузащитник "Милана" Сандро Тонали высказывает свои претензии по поводу пенальти и работы судьи.

Сам Жоржиньо, который пребывал в очень хорошем настроении, сказал:

Эксперты, аналитики и пресса после матча с помощью футбольных правил сошлись на мнении о том, что удаление Томори - верное решение.

Напомним, "Милан" занимает третье место в группе Е, набрав всего четыре очка. "Челси" возглавляет квартет, имея в своем активе 7 зачетных пунктов.

Tonali complaining about the referee with Jorginho listening and laughing ????????????pic.twitter.com/A1cJEkaCYL