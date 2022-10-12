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Жоржиньо посмеялся над жалобами Тонали. Почему к судье не может быть претензий за красную Томори
Момент, который во многом решил исход встречи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" на выезде переиграл "Милан" (2:0). "Россонери" остались вдесятером уже на 18 минуте после того, как Фикайо Томори получил красную карточку за фол на Мэйсоне Маунте в пределах штрафной площади.
Итальянский телеканал Sky Sport Italia показал, как Жоржиньо смеется, пока полузащитник "Милана" Сандро Тонали высказывает свои претензии по поводу пенальти и работы судьи.
Сам Жоржиньо, который пребывал в очень хорошем настроении, сказал:
"Я думаю, что это был пенальти. Может, и не красная карточка, а пенальти да".
Эксперты, аналитики и пресса после матча с помощью футбольных правил сошлись на мнении о том, что удаление Томори - верное решение.
"Если игрок совершил нарушение против соперника в его собственной штрафной площади, что срывает очевидную голевую возможность и арбитр назначает 11-метровый удар, нарушитель предупреждается, если нарушение содержало попытку сыграть в мяч; при всех других обстоятельствах (например, задержка, толчок, отсутствие возможности сыграть в мяч и т.п.) игрок, совершающий нарушение, должен быть удален".
Напомним, "Милан" занимает третье место в группе Е, набрав всего четыре очка. "Челси" возглавляет квартет, имея в своем активе 7 зачетных пунктов.
Tonali complaining about the referee with Jorginho listening and laughing ????????????pic.twitter.com/A1cJEkaCYL— J5 (@ChelseaJF5) October 11, 2022
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