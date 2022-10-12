"Их не останавливает даже война". Что писали в Испании после матча Шахтер – Реал

Испанская пресса в один голос соглашается, что "Реал" провел ужасный матч против "Шахтера" (1:1), но проигрывать впервые в сезоне накануне Классико с "Барселоной" было некстати. Очень много писали об Антонио Рюдигере, без гола которого Мадрид действительно остался бы без очков.

"Мадрид был близок к первому поражению в этом сезоне, - делится своими впечатлениями на страницах Marca Хосе Висенте Эрнаес. - Он снова забил на последних минутах, на этот раз по-настоящему на последний. Многие скажут, что это фарт, но реальность такова, что матчи продолжаются по меньшей мере девяносто минут или, по крайней мере, до свистка арбитра. Кроме того, разве гол на первой минуте – это не удача?

Правда состоит в том, что Мадрид был готов к поражению. Это была не его ночь. Музы не пришли ему на помощь. Казалось, что он больше думал о воскресном Классико, чем о том, чтобы обеспечить досрочный выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Как будто это была одна из тренировок в Вальдебебасе.

"Реал" включил пятую передачу только тогда, когда пропустил. И страдал. Он не мог найти путь к воротам, даже когда вышел Винисиус, который на 87-й минуте мог сделать счет 1:1. И Бензема был там, но его будто не было. Плохой день.

Но не все было так плохо. Лучшим, несомненно, стал гол Рюдигера. И Начо. Луис Энрике смотрел эту игру? Трудно поверить, что Начо не вызывается тренером в сборную, когда он лучше любого, кого вызывают на его позицию. Если бы не Начо, очень вероятно, что Мадрид не дотянул бы даже до этой 95-й минуты".

Альфредо Реланьо из AS соглашается с коллегой.

"Для Мадрида ничья – небольшой успех, но чрезмерное вознаграждение за плохую игру; для "Шахтера" это было разочарование, когда они уже ласкали престижную победу, которая могла открыть хорошие перспективы на будущее. Я сочувствовал их грусти, когда видел без триумфа, который они уже ласкали. Футбол не дает решений, но доставляет радость, и "Шахтер" заслужил подарить это своим людям.

Поскольку он играл лучше, он относился к игре более серьезно, тогда как Мадрид, между ротациями и самоуверенностью, позволил наступить ночи. Азар снова разочаровал, но не только он, по крайней мере вернувшийся. Ни Чуамени, игравший в стартовом составе, ни вышедший со скамьи Камавинга не показали хорошей игры. А "Шахтер" вполне мог забить еще один, в завершившемся ударом в перекладину розыгрыше".

"Реал" так много думал о Классико, что чуть не заплатил за это первым поражением в сезоне против "Шахтера". Это хороший результат для "Реала", но очень плохие ощущения", - добавляет Ферран Корреас из sport.es.

"Если неделю назад "Реал" просто выжимал все с контролем мяча, то в Варшаве мы увидели призрака "белых", - уверен Мануэль Брунья из Mundo Deportivo. - Играя в очень медленном темпе и не давя на украинцев, они ждали, когда же забьют Бензема или Родриго, оба старались, как и Вальверде, но натыкались на голкипера "Шахтера". "Реал" покидает Варшаву с досрочным выходом в 1/8 финала, но без хорошего имиджа перед Классико".

Хуан Игнасио Гарсия-Очоа из Marca напомнил, что игра проходила не в Донецке и даже не во Львове, отмечая атмосферу на варшавском стадионе Войска Польского.

"Поединок между "Шахтером" и "Реалом" послужил еще и тем, что позволил поближе познакомиться с Игорем Йовичевичем - тем мальчиком, который в свое время приехал в "Реал", убегая от Балканской войны. Сегодня он, как может, тренирует другую команду, которая также ассоциируется с бомбами, он в шаге от 1/8 финала, несмотря на побег почти всех легионеров и с проблемами, с которыми ему приходится сталкиваться ежедневно.

Мадрид вышел на матч против "Шахтера" как на прогулку. За четыре дня до Классико игроки "Реала" решили легко взять игру. Не будем говорить, что они ехали в Варшаву как в отпуск, но игра у них не шла. Несмотря на все, они сравняли и имели шансы победить. Но порох все же мокрый.

Это был не Донецк и даже не Львов, но игроки "Шахтера" были в прекрасной атмосфере в Варшаве. Абсолютно заполненная арена, увидевшая разочарование украинцев против "Реала" и любовь трибун к двум командам. Был впечатляющий перфоманс с флагом Украины, а польские поклонники Мадрида воспользовались случаем и сделали баннер по случаю вручения Бензема Золотого мяча, который он получит в следующий понедельник".

Марио Кальдерон из Mundo отмечает, что футбол является также средством борьбы против врага. Хотя название этого врага журналист озвучить забыл и создается впечатление, что война на территории Украины больше мифическая. Поэтому мы напомним, Марио, что украинцы воюют с россией – страной, которой скоро не будет.

"Когда футбольный матч проходит на фоне войны, трудно сосредоточиться на мяче. Но поскольку не делать этого значит давать основания тем, кто делает ставку на террор, "Шахтер" – "Реал" был чем-то другим.

Как только 22 героя вышли на поле, вся арена была покрыта мозаикой из флагов Польши, страны-хозяйки встречи, и Украины - оба флага сходились вместе, как это делают их границы, создавая сладкое изображение перед всеми ужасами, ежедневно появляющимися в телевизорах планеты.

Это была дополнительная порция сил для игроков "Шахтера", подавляющее большинство которых украинцы, находящие в футболе то спокойствие, которое не дает им война.

Итак, сегодняшний результат против "Реала", нынешнего победителя турнира, в меньшей степени, и его можно скорее понимать не только в спорте. Самое главное: чтобы футбол был еще и противоядием от врага, хотя хотелось бы, чтобы врага никогда не было".

Что интересно, внимания к Андрею Лунину почти не было. О Трубине упоминали даже чаще. В контексте вратаря "Реала" можно упомянуть лишь несколько материалов, когда игрокам "меренг" выставляли оценки за игру.

Марко Руис из AS акцентирует внимание, что на хорошем уровне против "Шахтера" сыграли только четверо в составе мадридцев: Начо, Рюдигер, Кросс, а также Лунин: "Не виноват в пропущенном голе. Действовал очень хорошо, дважды остановил Зубкова и справился с другой опасностью".

Не менее лаконичен Мануэль Брунья из Mundo Deportivo: "Он ничего не мог поделать, когда "Шахтер" забивал первый мяч, но не дал сопернику возможность довести счет до 2:0".

Sport.es поставил украинскому голкиперу 6 баллов из 10. Больше получили только Рюдигер, Начо и Кросс (по 8).

"Шахтер" не требовал от Лунина слишком многого — за исключением выхода один на один с Траоре на 64-й минуте. Если он должен сыграть в это воскресенье против "Барселоны", и у него будут ошибки, то уже нельзя будет сказать, что из-за отсутствия игровой практики".

Кстати, один из материалов на Sport.es вышел с максимально странным заголовком: "Вы когда-нибудь задумывались, почему матч Лиги чемпионов Шахтер – Реал сыгран в Польше?". При всем уважении к пиренейцам, но на восьмой месяц войны весь мир хоть чуть-чуть уже должен быть в контексте событий.

Отдельной темой для многих стал Эден Азар, больше напоминавщий в Мадриде приглашенную звезду.

"Легко было бы осудить Азара, - пишет Хуан Игнасио Гарсия-Очоа для Marca. - Он вышел в старте и сделал очень мало, почти вынимая белое знамя и признавая, почему Анчелотти не полагается на него. Кажется, что даже сам Азар не верит, что может нести опасность [здесь игра слов, ведь Азар с английского переводится как "опасность"].Но это не справедливо. Бельгиец играет одну игру в месяц, и все еще очень мало сомнений, что будет, если вместо одного матча на 30 дней он играл бы дважды в неделю. Но, похоже, наши глаза этого не узнают".

Соглашается с ним Томас Консеро из AS, который уверен, что эра бельгийца в мадридском клубе подошла к завершению. "Тень того лучшего игрока "Челси", который взволновал всех, придя в 2019 году. Его время здесь истекло".

Ариц Габилондо в своем блоге для AS сосредоточился исключительно на теме войны и украинских талантах, которые должны покинуть "Шахтер". Кроме Мудрика, журналист хвалит Георгия Судакова, а также обоих голкиперов.

"Распространенное "Шахтером" фото официального автобуса , напоминающего о разбомбленных городах, лучше объясняет подвиг этой команды. В ситуации разрухи страны из-за войны, надежды выжить больше, чем иллюзии на всю жизнь, украинская команда должна была совершить один из величайших подвигов в своей истории. Они играли и вспотели, они наслаждались и страдали, они жили футболом, как прежде.

"Шахтер" подошел к эпическому результату с поколением двух феноменов: Судакова и Мудрика. Когда у обоих разрядились батареи, инструмент для майнинга немедленно выключился. Мы привыкли к бразильским звездам в последние годы, теперь из академии появляются ребята, которые придают искренность и чувство к качеству своей игры.

Неудачный выход из ворот Трубина, который был до гола лучшим у "Шахтера", позволил Рюдигеру сравнять счет, когда в ответ забить уже не было времени. Молодые украинские таланты сделали собственную беду примером преодоления. Упомянутые Судаков и Мудрик заслужили трансфер в высшую лигу. Многие другие сияли. Как и Лунин в свое время, остающийся действующим чемпионом мира U-20, поражает всех. Их не останавливает даже война".