Лига Чемпионов
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ЛЧ. Брюгге выстрадал нулевую ничью с Атлетико в Мадриде и закрепился на первой строке таблицы
Отличное достижение для бельгийцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига чемпионов, 4-й тур
Атлетико - Брюгге 0:0
Атлетико: Облак, Ньигес, Мандава, Хименес, Савич, Молина, Лемар, Когдогбия, Коке, Гризманн, Корреа.
Брюгге: Миньоле, Одуа, Мехеле, Силла, Бьюкенан, Ванакен, Оньедика, Нильсен, Ольсен, Хутгла, Сова.
Предупреждения: Савич 45, Кондогбия 80 - Бьюнекен 44, Сова 45, Ванакен 46, Миньоле 90
Удаление: Сова 82
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Комментарии (4)
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Степан Ставицкий (Энергодар)
12.10.2022 в 22:15
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.10.2022 в 21:54
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.10.2022 в 21:43
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Степан Ставицкий (Энергодар)
12.10.2022 в 22:13
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