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ЛЧ. Брюгге выстрадал нулевую ничью с Атлетико в Мадриде и закрепился на первой строке таблицы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Отличное достижение для бельгийцев

ЛЧ. Брюгге выстрадал нулевую ничью с Атлетико в Мадриде и закрепился на первой строке таблицы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига чемпионов, 4-й тур

Атлетико - Брюгге 0:0

Атлетико: Облак, Ньигес, Мандава, Хименес, Савич, Молина, Лемар, Когдогбия, Коке, Гризманн, Корреа.

Брюгге: Миньоле, Одуа, Мехеле, Силла, Бьюкенан, Ванакен, Оньедика, Нильсен, Ольсен, Хутгла, Сова.

Предупреждения: Савич 45, Кондогбия 80 - Бьюнекен 44, Сова 45, Ванакен 46, Миньоле 90

Удаление: Сова 82

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Брюгге
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Комментарии (4)
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Степан Ставицкий (Энергодар)
12.10.2022 в 22:15
Ну такое себе. Атлетико в этом году даже в лигу Европы не планирует?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.10.2022 в 21:54
мутняк какой-то с пенальти в ворота матрасов
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.10.2022 в 21:43
Ну чому так скромно?.. Брюге вийшов з групи Ліги чемпіонів! На всяк випадок...
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Степан Ставицкий (Энергодар)
12.10.2022 в 22:13
В таблицу посмотри, умник.
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