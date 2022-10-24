Недавно пересекался с Динамо. Известно, кто рассудит матч Селтик - Шахтер

Комитет арбитров УЕФА опубликовал назначение судей на поединок пятого тура группового турнира Лиги чемпионов между "Селтиком" и "Шахтером".

Главным арбитром встречи станет 36-летний Сердар Гезюбююк из Нидерландов. На линиях ему помогут соотечественники Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Четвертый арбитр Йерун Мансхот.

За систему VAR будет отвечать Деннис Хиглер, а его ассистент — Пол ван Букел. Оба голландцы тоже.

Матч "Селтик" - "Шахтер" состоится во вторник, 25 октября в Глазго. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. К слову, не так давно Гезюбююк судил домашний матч "Динамо" с "Ренном" (0:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.