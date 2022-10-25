Хавбек Шахтера: Тратим очень много времени на долгие и тяжелые переезды

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко поделился ожиданиями от матча против "Селтика" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Чего ожидаете от игры и какие выводы были сделаны после предыдущей встречи с "Селтиком"?

– Ожидаем очень непростую игру. Изучили "Селтик" и уважаем соперника – это хорошая команда, которая демонстрирует интенсивный футбол, создает много моментов. Тем более при поддержке своих болельщиков они способны доставить еще больше проблем. Но мы готовы к этому и постараемся показать свою игру. Мы приехали сюда за результатом и хотим сделать еще один шаг к нашей мечте – квалификации в следующий раунд Лиги чемпионов.

– Матч УПЛ был перенесен, чтобы "Шахтер" лучше подготовился к игре Лиги чемпионов. Как это положительно сказалось на футболистах?

– Сейчас у нас очень напряженный график – много переездов, много матчей. И мне как игроку это решение дало больше времени на отдых, потому что мы тратим очень-очень много времени на долгие и тяжелые переезды. Думаю, нам это пойдет на пользу, потому что мы будем более свежими и сможем показать свой футбол, - сказав Бондаренко.

Матч "Селтик" - "Шахтер" состоится сегодня, 25 октября и начнется в 22:00.