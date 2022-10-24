Селтик - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 25 октября 2022

Далеко не каждый верил, что к концу октября "Шахтер" сохранит шансы на евровесну. Но "горняки" не только не провалились в Лиге Чемпионов, но даже имеют шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Впереди команду Йовичевича ожидают два ключевых поединка, первый из которых пройдет в Шотландии. Там их будет ждать мотивированный, но дико нестабильный "Селтик".

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Перед очной игрой команда Йовичевича опережает соперника на четыре бала, а потому любой результат, кроме, естественно, поражения, обезопасит "Шахтер" от четвертой строчки. Но аппетит часто приходит во время еды, а амбиции растут во время собственных успехов. "Горняки" набрали неплохой ход, а потому вполне могут замахнуться на второе место в группе. Но для этого нужно постараться взять максимум в Шотландии.

"Селтик" 22:00 "Шахтер"

ЛЧ, Группа F. 5-й тур

25 октября, Глазго, стадион "Селтик Парк"

Арбитр: С.Гэзюбююк

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

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Последние новости и составы

"Селтик":

Шотландцы в целом не смотрятся мальчиками для битья, однако коллектив Ангелоса Постекоглу проиграл три из четырех игр нынешнего розыгрыша ЛЧ. Не обыгрывал "Селтик" только "Шахтер" и этот факт сохраняет им веру в евровесну. Не стоит недооценивать гордых шотландцев. Они давали бой и "Лейпцигу", и "Реалу", а в чемпионате уверенно лидируют в таблице, опережая "Рейнджерс" на четыре бала. Им есть что предложить, и есть что доказывать.

Кадровые проблемы не обошли стороной коллектив Постекоглу. До конца года вылетел капитан команды Макгин, также давно вне игры находится Старфельт. Есть вопросы касательно летнего новичка Жоты. Португалец пропустил последние два матча своей команды и далеко не факт, что будет готов выйти в старте на матч против "Шахтера".

Ориентировочный состав: Харт - Юранович, Картем-Викер, Йенц, Тейлор - О'Райли, Хататэ, Муй - Форест, Фурухаси, Хакшабанович

"Шахтер":

Если "Селтик" лишь раз не проиграл в этом сезоне ЛЧ, то "горняки" смогли избежать поражения в трех из четырех случах. Огорчил команду Йовичевича только "Реал", однако спустя неделю "Шахтер" исправился, сыграв с мадридцами вничью. Также "оранжево-черные" успели на выезде обыграть "РБ Лейпциг" и сыграть вничью с "Селтиком". Все прекрасно и в чемпионате - шесть побед в семи матчах и борьба с "Днепром-1" за первое место. Одним словом, сказочный старт Игоря Йовичевича и его новой команды.

???????? «Шахтар» – у Шотландії! ????????????????????????????



⚒ Після 9 годин у дорозі прибули до Глазго на матч Ліги чемпіонів.



Гра із «Селтіком» відбудеться 25 жовтня о 22:00.#UCL #Shakhtar #СелтікШахтар pic.twitter.com/04pMSontMl — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 23, 2022

Пока "Селтик" с трудом на выходных обыгрывал в своем чемпионате "Хартс" (4:3), коллектив Йовичевича пользовался привилегиями и пропускал девятый тур. А значит, физически футболисты гостей должны быть лучше готовы к матчу. С составом проблем возникнуть не должно. Не сыграет Швед, который давненько выбыл в лазарет, а также серьезно травмированный Корниенко. Есть вопросы и касательно Конопли, который пока работает индивидуально. Вместо него может появиться Тейлор.

Ориентировочный состав: Трубин - Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Зубков, Судаков, Мудрик - Траоре

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Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 Реал 4 3 1 0 8-2 +6 10 2 РБ Лейпциг 4 2 0 2 6-7 -1 6 3 Шахтер 4 1 2 1 7-5 +2 5 4 Селтик 4 0 1 3 2-9 -7 1

Статистика команд

"Селтик":

"Шахтер":

Очные встречи

"Селтик" - "Шахтер": трансляция матча

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"Селтик" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Селтик" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. Несмотря на то, что букмекеры верят в победу шотландцев, у нас есть уверенность в успехе "Шахтера". И мы готовы аргументировать свою точку зрения. "Селтику" ничего остается в пятом туре, кроме как побеждать, а потому они вынужденны будут играть первым номером. Для теперешнего "Шахтера" - это настоящий подарок, поскольку Йовичевич неплохо научил команду играть от соперника. Не стоит забывать и о физической готовности гостей, которые пропустили матч выходных.

"Селтик" может повторить трюк первого очного матча, выдав очень мощный старт. Если "Шахтер" выдержит и не провалиться в первые 15-20 минут, то после сможет наказать вымотанного соперника. Ключ к успеху - надежность у своих ворот, а также быстрые выпады в контратаки. И если за первое немного тревожно, то со вторым проблем возникнуть не должно.