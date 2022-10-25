В составе ПСЖ меньше французов, чем в израильской Маккаби Хайфа

В составе "ПСЖ" на 5-й тур Лиги чемпионов вышло меньше французов, чем у "Маккаби" из Хайфы. Два у израильтян, против одного у парижан.

В составе "Хайфы" это Далин Батубинсика и Пьер Корню, в то время как у Парижа один Килиан Мбаппе.

Это уже 10-й раз, когда в составе "ПСЖ" меньше французов, чем у их оппонентов.