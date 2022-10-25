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В составе ПСЖ меньше французов, чем в израильской Маккаби Хайфа

Лига Чемпионов
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В составе ПСЖ меньше французов, чем в израильской Маккаби Хайфа

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

Новина українською

В составе "ПСЖ" на 5-й тур Лиги чемпионов вышло меньше французов, чем у "Маккаби" из Хайфы. Два у израильтян, против одного у парижан.

В составе "Хайфы" это Далин Батубинсика и Пьер Корню, в то время как у Парижа один Килиан Мбаппе.

Это уже 10-й раз, когда в составе "ПСЖ" меньше французов, чем у их оппонентов.

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В статье: Лига чемпионов Маккаби (Хайфа) Пари Сен-Жермен (Париж)
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