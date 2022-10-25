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В составе ПСЖ меньше французов, чем в израильской Маккаби Хайфа
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
В составе "ПСЖ" на 5-й тур Лиги чемпионов вышло меньше французов, чем у "Маккаби" из Хайфы. Два у израильтян, против одного у парижан.
В составе "Хайфы" это Далин Батубинсика и Пьер Корню, в то время как у Парижа один Килиан Мбаппе.
Это уже 10-й раз, когда в составе "ПСЖ" меньше французов, чем у их оппонентов.
10 - There are more French players in Maccabi Haifa's XI (Cornud, Batubinsika) than in Paris' tonight (Mbappé), it's the 10th time PSG have fewer ???????? than their opponent in the UEFA Champions League. Cosmopolitan. #PSGMAC pic.twitter.com/7XG8ieYLUh— OptaJean (@OptaJean) October 25, 2022
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