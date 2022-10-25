Лига Чемпионов
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Месси сделал дубль в матче против Маккаби. Есть гол из-за штрафной – Видео
Первый – внешней стороной стопы
Фото: twitter.com/PSG_inside
Лионель Месси забил два мяча в ворота "Маккаби" из Хайфы в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Аргентинец отличился на 19-й и 45-ой минутах встречи.
В первом голе Мбаппе протолкнул мяч Лионелю и тот недолго думая ударил внешней стороной стопы по воротам, делая счет 1:0.
Второй мяч аргентинец забил в своей привычной манере. Перед штрафной убрал обороняющегося под левую и пробил точно в угол. Счет стал 4:1.
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