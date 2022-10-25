Лига Чемпионов
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Лига чемпионов. Загреб - Милан 0:4. Россонери разбили хорватов на выезде
Команда Пиоли не оставила сопернику ни одного шанса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига чемпионов, 5-й тур
Динамо Загреб – Милан 0:4
Голы: Габбиа 39, Леау 49, Жира 60 (пен), Любичич 69 (автогол)
Динамо: Ливакович, Шутович, Перич, Ристовски, Иванушец, Мишич, Адеми, Любичич, Мохаррами, Оршич, Петкович.
Милан: Тетерушану, Эрнандес, Кьер, Габбия, Калулу, Тонали, Беннасер, Де Кетеларе, Леау, Ребич, Жиру.
Предупреждения: Адеми 43, Любичич 48 – Де Кетеларе 47
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