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Вратарь Порту отбил 3 пенальти в этом сезоне Лиги чемпионов – это рекорд

Лига Чемпионов
(3 голосов)

С момента начала сбора статистики, подобного никто не делал

Вратарь Порту отбил 3 пенальти в этом сезоне Лиги чемпионов – это рекорд

Фото: twitter.com/FCPorto

Новина українською

Вратарь "Порту" Диогу Кошта отбил пенальти в матче Лиги чемпионов с "Брюгге" (4:0). Этот сейв стал для него 3-м после ударов с 11-метровой отметки в этом сезоне.

Кошта отбил пенальти в исполнении Наома Ланга на 51-ой минуте встречи. Примечательно, что он также отбил и удар Ханса Ванакена, но арбитр заставил перебить стандарт.

Как сообщает Opta, три 11-метровых – это лучший результат в истории Лиги чемпионов с начала сбора статистики в сезоне-2003/04. До этого Кошта дважды отразил пенальти в матчах с "Байером" в 3-м и 4-м турах – от Патрика Шика и Керема Демирбая.

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В статье: Лига чемпионов Брюгге Порту (Португалия)
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