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Вратарь Порту отбил 3 пенальти в этом сезоне Лиги чемпионов – это рекорд
С момента начала сбора статистики, подобного никто не делал
Фото: twitter.com/FCPorto
Вратарь "Порту" Диогу Кошта отбил пенальти в матче Лиги чемпионов с "Брюгге" (4:0). Этот сейв стал для него 3-м после ударов с 11-метровой отметки в этом сезоне.
Кошта отбил пенальти в исполнении Наома Ланга на 51-ой минуте встречи. Примечательно, что он также отбил и удар Ханса Ванакена, но арбитр заставил перебить стандарт.
Как сообщает Opta, три 11-метровых – это лучший результат в истории Лиги чемпионов с начала сбора статистики в сезоне-2003/04. До этого Кошта дважды отразил пенальти в матчах с "Байером" в 3-м и 4-м турах – от Патрика Шика и Керема Демирбая.
3 - Porto's Diogo Costa is the first goalkeeper on record to save three penalties in a single UEFA Champions League campaign (2003-04 onwards). Obstruction. pic.twitter.com/aV2GsEOimu— OptaJoe (@OptaJoe) October 26, 2022
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