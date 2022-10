Лига чемпионов. Барселона - Бавария 0:3. Словно дети против взрослых

Противостояние двух топов европейского футбола было переведено в разряд товарищеских еще до стартового свистка.

После победы "Интера" над "Викторией" у "Барсы" не осталось даже теоретичных шансов на плей-офф. Таким образом, команды играли сугубо за престиж, честь футболки - как оказалось, немцам они были дороже.

Порой казалось, что команда Юлиана Нагельсманна вообще играет против середняка Бундеслиги или даже детской команды. Первая же контратака "Баварии" завершилась голом - Мане не составило труда оттереть Бельерина и пробить над руками тер Штегена после классного заброса Гнабри.

"Барса" в ответ не предложила ничего - даже контроль мяча хромал. "Бавария" не чувствовала сопротивления и во второй же контратаке забила еще. На сей раз, Гнабри вывел на ворота Чупо-Мотинга, набравшего лучшую форму в жизни.

Eric Maxim Choupo-Moting has scored five goals in his last four Bayern appearances ???? pic.twitter.com/J0e7P7doPn

Мусияла под конец тайма мог доводить счет до разгромного, но тер Штеген потащил удар с трех метров. И лишь после этого "Барса" создала хоть какую-то угрозу. Энтони Тейлор даже поверил падению Левандовского в штрафном "Баварии", но ВАР сказал "нет" - де Лигт сперва коснулся мяча.

Преданность каталонских фанатов восхищает - по такой игре они пели песни и не освистывали своих. "Кулес" держались даже после гола Гнабри во втором тайме - и были за это вознаграждены все тем же ВАР, зафиксировавшим офсайд.

Ну, а кроме болельщиков хвалить сегодня в "Барсе" некого. Хави наступил на те же грабли, что и во всех предыдущих топ-играх; фланговые защитники то и дело зависали в атаке; нападение за весь матч ни разу не пробило в створ ворот Ульрайха. Третий гол Павара в последней атаке в добавленное время - чисто диагноз.

2 - #FCBarcelona has been eliminated of UEFA Champions League #UCL group stage in back-to-back seasons, something that had not happened since the 1997-98 and 1998-99 campaings under Louis Van Gaal. Disappointment. pic.twitter.com/GkcqNp2Ncq