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Лига чемпионов. Барселона - Бавария 0:3. Словно дети против взрослых

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Равной борьбы не получилось

Лига чемпионов. Барселона - Бавария 0:3. Словно дети против взрослых

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros - UEFA/UEFA

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Противостояние двух топов европейского футбола было переведено в разряд товарищеских еще до стартового свистка.

После победы "Интера" над "Викторией" у "Барсы" не осталось даже теоретичных шансов на плей-офф. Таким образом, команды играли сугубо за престиж, честь футболки - как оказалось, немцам они были дороже.

Порой казалось, что команда Юлиана Нагельсманна вообще играет против середняка Бундеслиги или даже детской команды. Первая же контратака "Баварии" завершилась голом - Мане не составило труда оттереть Бельерина и пробить над руками тер Штегена после классного заброса Гнабри.

"Барса" в ответ не предложила ничего - даже контроль мяча хромал. "Бавария" не чувствовала сопротивления и во второй же контратаке забила еще. На сей раз, Гнабри вывел на ворота Чупо-Мотинга, набравшего лучшую форму в жизни.

Мусияла под конец тайма мог доводить счет до разгромного, но тер Штеген потащил удар с трех метров. И лишь после этого "Барса" создала хоть какую-то угрозу. Энтони Тейлор даже поверил падению Левандовского в штрафном "Баварии", но ВАР сказал "нет" - де Лигт сперва коснулся мяча.

Преданность каталонских фанатов восхищает - по такой игре они пели песни и не освистывали своих. "Кулес" держались даже после гола Гнабри во втором тайме - и были за это вознаграждены все тем же ВАР, зафиксировавшим офсайд.

Ну, а кроме болельщиков хвалить сегодня в "Барсе" некого. Хави наступил на те же грабли, что и во всех предыдущих топ-играх; фланговые защитники то и дело зависали в атаке; нападение за весь матч ни разу не пробило в створ ворот Ульрайха. Третий гол Павара в последней атаке в добавленное время - чисто диагноз.

Такая "Барселона" действительно недостойна плей-офф ЛЧ - сегодня последние сомнения были развеяны. Что касается "Баварии", то ей победа на "Камп Ноу" обеспечила первое место в квартете. Сильна команда у Нагельсманна; вне сомнений, она поборется за Большие уши в конце сезона.

5-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Бавария" - 0:3

Голы: Мане, 10, Чупо-Мотинг, 31, Павар, 90+4

"Барселона": тер Штеген - Бельерин, Кунде (Эрик Гарсия, 68), Алонсо, Бальде - Кессье, Бускетс (Ферран Торрес, 58), де Йонг - Дембеле (Фати, 68), Левандовский (Торре, 82), Педри (Рафинья, 59)

"Бавария": Ульрайх - Мазрауи (Станишич, 79), Упамекано (Павар, 63), де Лигт, Дэвис - Киммих, Горецка (Забитцер, 46) - Гнабри, Мусияла (Гравенберх, 67), Мане - Чупо-Мотинг (Мюллер, 62)

Предупреждения: Бускетс, 41 - Мазрауи, 16, Горецка, 23, Упамекано, 35

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона
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Комментарии (30)
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Ol-g (Одесса)
27.10.2022 в 00:50
Я вважав, що у Хаві вийде краще навіть з таким складом. Я помилився. Втім, час покаже. Підтримуємо ЗСУ.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
27.10.2022 в 00:49
И вот смотрел я на всё это убожество, смотрел... и думал.. и нах.уя я на это всё смотрю, мне шо, больше нечем заняться?
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
27.10.2022 в 00:45
Когда ушёл Роберт, казалось шо на поле у Барсы остались одни дети.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
27.10.2022 в 00:27
Бавария напоминала сытого в полудрёме льва, который лениво игрался с настырным котёнком изредка его покусывая незлобно и любя.
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+1
-1
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Spokoyno (Київ)
27.10.2022 в 00:19
Те за що мені подобалась Барселона... б'є по ній найбільше! Барса ігрова команда і коли був підбір чудових виконавців виносила всіх подряд... Та і зараз блаугранас може красиво винести "середнячків", а от коли суперник має гравців не нижчого класу... З'являються проблеми, бо битися за результат то "не наша траса". Сьогодні спочатку Інтер поховав ЛЧ-весну, потім Мане спіймав на швидкості і все через "не можу" у господарі грати не виходить. Тепер залишилось все ж таки "перевести ветеранів в ранг гравців ротації". Ну не можна Бускетса по дві гри на тиждень задіяти. Ну і гравці атаки... не тільки жодного разу у площину воріт не влучили, але і дозволили супернику розрізними пасами терзати власний захист. БУДЕМО ЖИТИ! Утім гру потрібно корегувати під наявних виконавців... Чи буду вболівати за чергову команду-бійця? Ще не знаю.
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0
-2
ANESTEZIO (Вінниця )
27.10.2022 в 00:20
Але про суддів та про ВАР? А що, так можна хіба?
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.10.2022 в 01:03
Spokoyno (Київ) Бускетс уже давно должен быть даже не на скамейке запасных. Он абсолютно не за кем уже не успевает, да ещё и пас уже не тот.
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0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
27.10.2022 в 00:14
Алєнь, ау, виходь!. Хочу тебе привітати із героїчним виходом барсотушки в ЛЄ. Чи ти тільки після поразок діючого переможця ЛЧ в нічого не значущому матчі зі стійла вилазиш?. П'ята поразка поспіль барсоінвалідів від Баварії із загальним рахунком 2:19. Відчуваю, що Алєнь зранку з'явиться і напише : Вялікая Барсєлона устала, єй етот матч бил ужє нє нужєн. А вот пазорний рєал вчєра апазорілся
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+2
0
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Барселиниуc (землянин)
27.10.2022 в 00:12
Уверен на 200%, шо играй мы в ЛЧ с Обамой, мы бы из группы вышли. Скупой платит дважды.
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+1
-1
ANESTEZIO (Вінниця )
27.10.2022 в 00:15
Вже Левандовські - не панацея?
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
27.10.2022 в 00:19
Не я ли был против ухода Обамы, шоб он играл на пару с Левандовски? Шо уход Обамы нам ещё аукнется. И всё это я писал ещё до начала ЛЧ.
+1
-1
ANESTEZIO (Вінниця )
27.10.2022 в 00:23
А як Левандовські та Обамеянг можуть грати разом? Вони однопланові гравці. Тому Оба і пішов із Барси не захотівши бути резервним. До Леві потрібно щось на кшталт Мане, Суареса, Агуеро...
+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
27.10.2022 в 00:30
А вот на тот случай, когда у Левы запор и выходил бы Обама. Если б ему предложили достойную зарплату, он бы остался.
0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.10.2022 в 00:16
А он в Челси на первых ролях.)
Ответить
+1
-1
ANESTEZIO (Вінниця )
27.10.2022 в 00:17
Ну так з Челсі взяли Алонсо, з Арсеналу клоуна Беллєріна
+2
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.10.2022 в 00:56
Ну как за них «заплатили», так и играют.
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.10.2022 в 00:11
Ожидаемо. Барса для Баварии, это что-то вроде спортивного инвентаря для разминки/поддержки формы между турами бундеслиги. Пока с голов руководства Барсы не уйдёт такое понятие как «днк Барселоны», «барселонское сердце» не стоит ожидать чего-либо хорошего от команды. Зря рычаги летом дёргали. Посмотрите нарезки тренировок. Бегают за руки взявшись, играют в волейбол пляжным мячом и прочие детские забавы. Проиграны все решающие что-то матчи. Практически все команды, которые могут выйти из под прессинга Барсы, всегда удачно для себя заканчивают матч. Попадётся в ЛЕ тот же Арсенал и ждите очередной позор. Хави надо собрать рукописи своего проекта и ехать обратно, тренировать верблюдов. Там вроде Тухель без работы мается. Уверен он больше даст команде.
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+2
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
27.10.2022 в 00:34
Брат, зайди на почту.
Ответить
+1
-1
avatar
Campeón
27.10.2022 в 00:37
З днем народження
Ответить
+1
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
27.10.2022 в 00:52
мальчик Витя, ты дурак?
+1
-1
avatar
Campeón
27.10.2022 в 00:07
Красіво ушлі
Ответить
+3
-1
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Барселиниуc (землянин)
27.10.2022 в 00:07
Хотелось бы сейчас услышать тех барселонцев, которые были за назначение Хави главным тренером Барселоны.
Ответить
+1
-1
avatar
Campeón
27.10.2022 в 00:11
Краще поясни, що означали твої літні верещання, що ЛЧ тепер ваша?
Ответить
+4
-2
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Барселиниуc (землянин)
27.10.2022 в 00:15
Не пиз@и, я о том, шо Барса возьмёт ЛЧ в этом сезоне не говорил.
+1
-4
ANESTEZIO (Вінниця )
27.10.2022 в 00:19
За щоку хіба що Барса вчергове взяла в ЛЧ
+2
-2
metall5291 (Kharkiv)
27.10.2022 в 00:05
Приветствуем Барсу которая таки пробилась в евровесну , правда, в лигу европы. Блестящий (местами) результат. Ждем выхода шепетовского якобы канадца. Остальным чисто по человечески можно выразить соболезнование, что и делаю.
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+3
-2
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hrdhrd (Украина)
27.10.2022 в 00:07
Тоже жду новую серию приключений Лапорты, про составленный Пересом календарь, про друзей Кумана на ВАРе, про отсутствие Араухо
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+3
-1
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hrdhrd (Украина)
27.10.2022 в 00:00
Конечно не 2:8, но по уровню безнадеги где-то так же. 0 ударов в створ, в матче против немотивированного соперника. Видимо и Барселона может себе позволить быть немотивированной, подмоченный последними сезонами престиж возвращать, похоже, не надо в матчах против лучших клубов Европы. А Хави видимо пора ехать назад в Эмираты, разносить атлетики это отлично, но рычаги активировали не под это.
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+3
0
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Просто Квашин (Харьков)
27.10.2022 в 00:00
Олені... олені... не бриті та не голені... Правда БАВАРІЯ їх поголила...
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+3
-1
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oleksa_lv (Львів)
26.10.2022 в 23:57
Жалюгідне видовище від королів осасун....навіть сміятися не хочеться.....
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