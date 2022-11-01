ЛЧ. Спортинг – Айнтрахт 1:2. Волевые орлы

Артур Гомеш два последних сезона проводил в заштатном даже по португальским меркам "Эшториле". В предыдущем чемпионате страны на счету вингера всего два гола. В нынешнем он еще не забил ни одного в Лиге Португалии, однако дважды отличился в главном футбольном еврокубке в составе "Спортинга".

Весь состав "Айнтрахта" в прошлом сезоне даже близок не был к зоне Лиги чемпионов. К концу Бундеслиги "орлы" вообще разве что открыто не плевали в сторону чемпионата и сконцентрировались на победе в Лиге Европы. Они ее выиграли, что принесло путевку в Лигу чемпионов. Теперь "Айнтрахт" и "Спортинг" Артура Гомеша должны были определить лишнего в борьбе за плейофф ЛЧ.

Цена проигрыша была очень велика, поэтому не удивительно, что команды не раскрывались. От такого футбола должны были кайфовать 90 процентов тренеров украинской Премьер-лиги: без скоростей, без моментов и очень осторожно. За весь первый тайм вспомнить следует два эпизода: по одному с каждой стороны. Сначала свой не реализовали гости: после подачи во вратарскую и срезки Адан парировал перед собой, а затолкать игроки "Айнтрахта" не смогли. "Спортинг" в отличие от оппонента свой шанс реализовал. Он к слову произошел также по лучшим канонам УПЛ - после флангового кросса: Угарте подавал, Якич до мяча дотянулся, но просто скинул на дальнюю штангу, где Гомеш с удобной позиции расстрелял Траппа.

Хозяева не сели в оборону, но показали, что не видят проблем, если придется снизить активность впереди до минимума и сосредоточиться на защите. Что бы ни создавал "Айнтрахт", хозяева нивелировали. Казалось, весь второй тайм мы будем наблюдать за страданиями действующего победителя Лиги Европы отыграться. Видимо, скучно стало и нашедшему в абсолютно проходной ситуации 11-метровый для "Айнтрахта" арбитру встречи Славко Винчичу: Камада в штрафной "Спортинга" подтолкнул в спину Коатеса, далее в воздухе мяч угодил в руку капитану "львов", что для всей бригады рефери оказалось достаточным поводом для назначения пенальти. Камада с "точки" забил свой двенадцатый гол этого сезона.

Даже ничья 1:1 устраивала "Спортинг", в то время как "Айнтрахту" было необходимо забивать еще. И чудо произошло: в единственной за весь матч в более-менее толковой игровой атаке, а не со стандарта, гости забили второй: Кнауфф, который за три минуты до этого только вышел на поле, отдал передачу на линию вратарской на Муане, тот ушел от защитника, но с острого угла нашел щель и пробил мимо Адана.

"Спортинг" что-то попытался создать вроде штурма, но оказался в этом компоненте еще более жалким чем его оппоненты. Шок. Почти весь матч "львы" контролировали ход игры и выглядели более свежими, ведь большинство основы не выходили в основе на матч чемпионата в минувшие выходные. Но проиграли и здесь, и там. Два момента решили судьбу команд в еврокубках: неоднозначный пенальти и отличный удар Муани. Теперь "Айнтрахт" сыграет в группе ЛЧ, а "Спортинг" вообще вылетает из еврокубков.

Португалия. Лиссабон. Стадион :"Жозе Альваладе"

"Спортинг" - "Айнтрахт" 1:2

Голы: Артур Гомеш 39 - Даити Камада 62 (пен.), Рандаль Коло-Муани 72

"Спортинг": Антонио Адан, Джерри Сен-Жюст (Жовани Кабрал 78), Нуну Сантуш (Матеус Рейс 32), Себастьян Коатес, Мануэль Угарте (Дариу Эссугу 63), Паулинью, Маркус Эдвардс (Франсишку Тринкау 63), Педро Порро, Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеш, Артур Гомеш

"Айнтрахт": Кевин Трапп, Эван Н'Дика, Кристьян Якич (Хрвое Смолчич 81), Рандаль Коло-Муани (Рафаэль Сантос Борре 80), Эрик Джуниор Дина Эбимбе (Ансгар Кнауфф 69), Марио Гётце, Йеспер Линдстрем (Себастьян Роде 46), Лука Пеллегрини, Тута, Даити Камада, Джибриль Соу

Предупреждения: Матеус Рейс 36, Паулинью 45+2 - Кристьян Якич 7, Даити Камада 14, Джибриль Соу 58