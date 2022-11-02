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ЛЧ. Маккаби Хайфа – Бенфика. 6:1. Португальцы выигрывают группу

Лига Чемпионов
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Португальцы не дали "ПСЖ" стать лидером группы

ЛЧ. Маккаби Хайфа – Бенфика. 6:1. Португальцы выигрывают группу

Фото: SL Benfica

Новина українською

"Маккаби" Хайфа разгромно уступил "Бенфике" в заключительном туре группы Лиги чемпионов (1:5) и пропустил "Ювентус" в Лигу Европы.

Маккаби Хайфа – Бенфика. 1:6

Голы: 26' Шери Т.(пен.) – 20' Рамос Г, 59' Муса П., 69' Гримальдо А., 73' Рафа Силва, 88' Араухо Е., 90+2' Жоау Мариу

# Команда И В Н П М РМ О
1 Бенфика 6 4 2 0 16-7 +9 14
2 ПСЖ 6 4 2 0 16-7 +9 14
3 Ювентус 6 1 0 5 9-13 -4 3
4 Маккаби Хайфа 6 1 0 5 7-21 -14 3
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Маккаби (Хайфа)
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