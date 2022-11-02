Лига Чемпионов
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ЛЧ. Маккаби Хайфа – Бенфика. 6:1. Португальцы выигрывают группу
Португальцы не дали "ПСЖ" стать лидером группы
Фото: SL Benfica
"Маккаби" Хайфа разгромно уступил "Бенфике" в заключительном туре группы Лиги чемпионов (1:5) и пропустил "Ювентус" в Лигу Европы.
Маккаби Хайфа – Бенфика. 1:6
Голы: 26' Шери Т.(пен.) – 20' Рамос Г, 59' Муса П., 69' Гримальдо А., 73' Рафа Силва, 88' Араухо Е., 90+2' Жоау Мариу
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бенфика
|6
|4
|2
|0
|16-7
|+9
|14
|2
|ПСЖ
|6
|4
|2
|0
|16-7
|+9
|14
|3
|Ювентус
|6
|1
|0
|5
|9-13
|-4
|3
|4
|Маккаби Хайфа
|6
|1
|0
|5
|7-21
|-14
|3
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