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Мудрик - в топ-10 лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов
Украинец - в компании топовых исполнителей мирового уровня
Фото: ФК Шахтар Донецьк
21-летний вингер донецкого "
Такие данные дает УЕФА.
Хавбек оказался в компании топовых исполнителей мирового уровня.
Топ-10 игроков Лиги чемпионов 2022/23 по количеству успешных попыток дриблинга:
1. Усман Дембеле ("Барселона") – 39
2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 39
3. Винисиус Жуниор ("Реал") – 36
4. Рафаэл Леау ("Милан") – 33
5. Хвича Кварацхелия ("Наполи") – 29
6. Нуну Тавареш ("Марсель") – 28
7. Неймар ("ПСЖ") – 27
8. Михаил Мудрик ("Шахтер") – 26
9. Янник Феррейра Карраско ("Атлетико") – 22
10. Райан Кент ("Рейнджерс") – 22
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