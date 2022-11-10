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Мудрик - в топ-10 лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Украинец - в компании топовых исполнителей мирового уровня

Мудрик - в топ-10 лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

21-летний вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик попал в десятку лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов.

Такие данные дает УЕФА.

Хавбек оказался в компании топовых исполнителей мирового уровня.

Топ-10 игроков Лиги чемпионов 2022/23 по количеству успешных попыток дриблинга:

1. Усман Дембеле ("Барселона") – 39

2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 39

3. Винисиус Жуниор ("Реал") – 36

4. Рафаэл Леау ("Милан") – 33

5. Хвича Кварацхелия ("Наполи") – 29

6. Нуну Тавареш ("Марсель") – 28

7. Неймар ("ПСЖ") – 27

8. Михаил Мудрик ("Шахтер") – 26

9. Янник Феррейра Карраско ("Атлетико") – 22

10. Райан Кент ("Рейнджерс") – 22

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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