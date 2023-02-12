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Сане: Против ПСЖ будет увлекательная битва

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Лерой о предстоящем поединке против парижан

Сане: Против ПСЖ будет увлекательная битва

фото - Getty Images

Новина українською

Вингер мюнхненской "Баварии" Лерой Сане поделился мыслями перед поединком против "Пари Сен-Жермен" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я с нетерпением жду эту игру. Однако не только я, но и вся команда, все в клубе и болельщики с нетерпением ждут Лиги чемпионов. Потому что этот турнир особенно. Против "ПСЖ" будет увлекательная битва, у них много звездных футболистов.

Я всегда настроен оптимистично. К тому же, в этом сезоне ЛЧ мы выступили особенно хорошо. "Бавария" всегда преуспевала в этом турнире. Мы знаем свои сильные стороны, и мы должны использовать их в матче с "ПСЖ", – рассказал немец.

"Бавария" сыграет против "ПСЖ" во вторник, 14 февраля. Начало встречи - 22:00.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж) Лерой Сане
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Источник:
ФК "Бавария"

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