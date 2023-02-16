Тренер Брюгге: Яремчук не играл, но это ничего не значит

Главный тренер бельгийского "Брюгге" Скотт Паркер подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики" (0:2).

"Конечно, поражению 0:2 нельзя радоваться, но я увидел много плюсов, особенно в первые 20 минут. Мы смело играли с мячом. Я очень горжусь командой. После пяти недель на посту главного тренера я наконец-то вижу то, чего мне хотелось добиться. Но мелкие ошибки дорого нам обошлись сегодня.

Яремчук? Он не играл сегодня, но это ничего не значит. Я думал, что игра пойдет на встречных курсах во втором тайме, поэтому посчитал, что Джутгла лучше подходит для выхода на замену", - приводит слова Паркера пресс-служба УЕФА.