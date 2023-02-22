Интер – Порту. 1:0. Лукаку возвращается с голом в концовке

"Интер" в самой концовке матча вышел вперед против "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Отличился Ромелу Лукаку, который забивает уже во втором матче подряд.

Бельгиец оказался первым на подборе и быстро среагировав, мощным ударом отправил мяч в ворота.

86' Ромелу Лукаку – 1:0.