Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер – Порту. 1:0. Лукаку возвращается с голом в концовке
Отличный результат
Фото: twitter.com/Inter
"Интер" в самой концовке матча вышел вперед против "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Отличился Ромелу Лукаку, который забивает уже во втором матче подряд.
Бельгиец оказался первым на подборе и быстро среагировав, мощным ударом отправил мяч в ворота.
86' Ромелу Лукаку – 1:0.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22 февраля 2023
- Тренер Ингульца: После ничьей с Динамо Поворознюк сводил всю команду в ресторан
- Ведущий китайский дипломат провел переговоры с Лавровым в Москве
- Ливерпуль – Реал 2:5. Видео голов и обзор матча
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн