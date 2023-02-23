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Известен лучший дриблер Лиги чемпионов, после первых матчей 1/8. Обошел Мбаппе, Дембеле и Леау

Лига Чемпионов
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Бразилец забил два важных гола против "Ливерпуля"

Известен лучший дриблер Лиги чемпионов, после первых матчей 1/8. Обошел Мбаппе, Дембеле и Леау

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Реала" Винисиус Жуниор – лучший дриблер Лиги чемпионов на даный момент. У бразильца 46 удачных обводок в турнире к ответным встречам 1/8 финала.

Винисиус также третий бомбардир ЛЧ в этом сезоне. У бразильца 6 голов и 2 голевых передачи. Он оформил дубль в матче против "Ливерпуля" (5:2) в первом матче 1/8 финала. Впереди только Килиан Мбаппе и Мохаммед Салах с 7-ю и 8-ю голами, соответственно.

Второй в списке – Рафаэль Леау ("Милан"), у португальца 42 обводки. Третий – Килиан Мбаппе ("ПСЖ") с 39-ю обводками.

Также в топе приводятся Усман Дембеле ("Барселона") с 39-ю обводками и Хвича Кварацхелия с 34-мя ("Наполи").

Примечательно, что "Барселона" вылетела по итогам групповго этапа. Команды остальных игроко в топе вышли из группы и провели по одному матчу в 1/8.

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В статье: Винисиус Лига чемпионов Усман Дембеле Килиан Мбаппе Рафаэль Леау
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