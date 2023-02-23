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Известен лучший дриблер Лиги чемпионов, после первых матчей 1/8. Обошел Мбаппе, Дембеле и Леау
Бразилец забил два важных гола против "Ливерпуля"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор – лучший дриблер Лиги чемпионов на даный момент. У бразильца 46 удачных обводок в турнире к ответным встречам 1/8 финала.
Винисиус также третий бомбардир ЛЧ в этом сезоне. У бразильца 6 голов и 2 голевых передачи. Он оформил дубль в матче против "Ливерпуля" (5:2) в первом матче 1/8 финала. Впереди только Килиан Мбаппе и Мохаммед Салах с 7-ю и 8-ю голами, соответственно.
Второй в списке – Рафаэль Леау ("Милан"), у португальца 42 обводки. Третий – Килиан Мбаппе ("ПСЖ") с 39-ю обводками.
Также в топе приводятся Усман Дембеле ("Барселона") с 39-ю обводками и Хвича Кварацхелия с 34-мя ("Наполи").
Примечательно, что "Барселона" вылетела по итогам групповго этапа. Команды остальных игроко в топе вышли из группы и провели по одному матчу в 1/8.
Try stopping him... ????️#UCL pic.twitter.com/OdfbCyrjVW— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2023
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