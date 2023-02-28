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Рух U-19 завершает свои выступления в Юношеской лиге УЕФА

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Обидное поражение украинцев

Рух U-19 завершает свои выступления в Юношеской лиге УЕФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА встречались "Милан" U-19 и "Рух" U-19. В шести встречах миланцы не потерпели ни одного поражения: четыре победы и две ничьи. Украинцы в этом сезоне еще не уступали. Отметим, что в чемпионате итальянцы сейчас идут только на 14-м месте.

К сожалению, из-за травмы не смог сыграть один из лидеров украинской команды Олег Федор. Хозяева активно начали игру и могли отрывать счет, но после блестящей передачи Траоре не смог переиграть нашего голкипера Стальмах. Украинцы пытались прессинговать, но не всегда это удавалось. В переходной фазе у подопечных Пономарева были существенные проблемы.

После середины тайма львовяне выровняли игру, но в заключительной трети поля им не хватало конструктива. В конце тайма Добрянский пяткой отправил мяч в сетку, но арбитр зафиксировал положение вне игры у Русяка, который находился перед голкипером и мешал ему. На перерыв команды ушли без голов.

После перерыва характер игры не изменился. Команды поочередно владели мячом, но с конструктивом были существенные проблемы. В конце встречи должен был забивать Траоре, но он не попал в створ ворот с нескольких метров. Однако, на 86-й минуте украинцы все же пропустили. После подачи Бакуне отличился Дзероли – 1:0. Отыграться подопечные Пономарева не смогли.

Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала

"Милан" U-19 - "Рух" U-19 1:0

Голы: Дзероли (86)

"Милан" U-19: Нава - Бакуне, Коубис, Симич, Боццолан - Фольо, Колесники, Дероли - Траоре, Лонги (Куенка, 62), Эль-Хилали

"Рух" U-19: Герета - Роман, Холод, Слюбик, Китела - Пидгурский, Сапуга, Русяк, Добрянский (Касарда, 82), Столярчук - Панченко

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В статье: Юношеская Лига УЕФА Рух U19 (Львов)
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.02.2023 в 17:58
Типова ситуація... Нажаль..
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
28.02.2023 в 17:56
Там суддя повністю був на боці Мілана, тотально засвистів рухівців, а головне, скасував гол у ворота Мілана, зафіксувавши офсайд, якого не було. За рахунку 0:0. Рух грав краще за Мілан, але його штучно прибрали з розіграшу юнацької Ліги УЕФА.
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