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Тренер Руха U-19: Наши футболисты расстроены, они хотели чтобы этот сон продолжался
Львовяне вылетели из Юношеской лиги УЕФА
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" U-19 Виталий Пономарев прокомментировал поражение от "Милана" (0:1) в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
"Большое спасибо ребятам за путь, который мы прошли. Они достойно проявили себя в Юношеской лиге УЕФА. В матче с "Миланом", скорее всего, нам не хватило креатива, как раз тех футболистов, которые травмированы, – Олега Федора и Евгения Пастуха.
В общем, я ребят поблагодарил, жизнь на этом не останавливается. Нет в мире команд, которые никогда не проигрывают. Надо готовиться дальше, впереди матчи чемпионата Украины.
Понятно, что наши футболисты расстроены, потому что они хотели пройти дальше, чтобы этот сон продолжался. Но, к сожалению, так получилось, что мы пропустили гол за 5 минут до конца матча. В том голе нельзя никого винить – хорошее исполнение получилось у "Милана". Но еще раз скажу: нужно двигаться дальше.
В течение игры наша команда держала борьбу. "Милан" создавал моменты, но стопроцентных моментов у них не возникало. Нам же не хватало креативных действий в организации атак. Жаль, но у нас не оказалось футболистов, которые могли бы прибавить в этом компоненте.
Выступления в Юношейской лиге УЕФА – это неоценимый опыт для наших футболистов. Не каждый день они играют против ведущих клубов Европы. Этот турнир также дал очень многое для нашего клуба. Мы себя зарекомендовали в Европе – это очень важно. Таким образом мы все выросли в профессиональном плане", - сказал Пономарев.
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