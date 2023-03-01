Тренер Руха U-19: Наши футболисты расстроены, они хотели чтобы этот сон продолжался

Главный тренер "Руха" U-19 Виталий Пономарев прокомментировал поражение от "Милана" (0:1) в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

"Большое спасибо ребятам за путь, который мы прошли. Они достойно проявили себя в Юношеской лиге УЕФА. В матче с "Миланом", скорее всего, нам не хватило креатива, как раз тех футболистов, которые травмированы, – Олега Федора и Евгения Пастуха.

В общем, я ребят поблагодарил, жизнь на этом не останавливается. Нет в мире команд, которые никогда не проигрывают. Надо готовиться дальше, впереди матчи чемпионата Украины.

Понятно, что наши футболисты расстроены, потому что они хотели пройти дальше, чтобы этот сон продолжался. Но, к сожалению, так получилось, что мы пропустили гол за 5 минут до конца матча. В том голе нельзя никого винить – хорошее исполнение получилось у "Милана". Но еще раз скажу: нужно двигаться дальше.