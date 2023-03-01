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Тренер Руха U-19: Наши футболисты расстроены, они хотели чтобы этот сон продолжался

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Львовяне вылетели из Юношеской лиги УЕФА

Тренер Руха U-19: Наши футболисты расстроены, они хотели чтобы этот сон продолжался

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" U-19 Виталий Пономарев прокомментировал поражение от "Милана" (0:1) в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

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"Большое спасибо ребятам за путь, который мы прошли. Они достойно проявили себя в Юношеской лиге УЕФА. В матче с "Миланом", скорее всего, нам не хватило креатива, как раз тех футболистов, которые травмированы, – Олега Федора и Евгения Пастуха.

В общем, я ребят поблагодарил, жизнь на этом не останавливается. Нет в мире команд, которые никогда не проигрывают. Надо готовиться дальше, впереди матчи чемпионата Украины.

Понятно, что наши футболисты расстроены, потому что они хотели пройти дальше, чтобы этот сон продолжался. Но, к сожалению, так получилось, что мы пропустили гол за 5 минут до конца матча. В том голе нельзя никого винить – хорошее исполнение получилось у "Милана". Но еще раз скажу: нужно двигаться дальше.

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В течение игры наша команда держала борьбу. "Милан" создавал моменты, но стопроцентных моментов у них не возникало. Нам же не хватало креативных действий в организации атак. Жаль, но у нас не оказалось футболистов, которые могли бы прибавить в этом компоненте.

Выступления в Юношейской лиге УЕФА – это неоценимый опыт для наших футболистов. Не каждый день они играют против ведущих клубов Европы. Этот турнир также дал очень многое для нашего клуба. Мы себя зарекомендовали в Европе – это очень важно. Таким образом мы все выросли в профессиональном плане", - сказал Пономарев.

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В статье: Юношеская Лига УЕФА Рух (Львов) Рух U19 (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
fcrukh.com

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Комментарии (2)
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K-Spirit (Киев)
01.03.2023 в 11:36
Можно начинать распродажу
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2.dc (Николаев)
01.03.2023 в 11:16
Ничё ребята, молодцы, и без того чёрти-куда забрались, и многих поимели … Респект, чё там …)
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