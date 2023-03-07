Челси – Боруссия Д. Кому выход в четвертьфинал нужен больше?

Лига чемпионов. 1/8 финала.

7 марта. 22.00. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

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Прогноз от Parimatch Ukraine:

Победа "Челси" – 1.89

Победа "Боруссии" Д – 4.20

Ничья – 3.70

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Челси" будет принимать дортмундскую "Боруссию". Первый поединок завершился минимальной победой немецкого коллектива, несмотря на значительное игровое преимущество "аристократов", особенно во втором тайме.

В общем, ситуация в команде Грэма Поттера приближена к критической, ведь шансов на их попадание в топ четверку внутреннего чемпионата уже фактически нет, а результативность "Челси" оставляет желать лучшего. Ярким примером проблем с реализацией собственных моментов стал последний матч АПЛ против "Лидса", в котором "синие" одержали минимальную победу, имея игровое преимущество на протяжении всей встречи. Несмотря на наличие определенных проблем на поле, нельзя утверждать, что данный подбор исполнителей не справится с задачей попадания в четвертьфинал наиболее престижного клубного турнира в мире. Да, пока все потраченные деньги команды в зимнее трансферное окно почти незаметны на поле, однако первая игра в Германии показала, что "Челси" умеет создавать остроту у ворот соперников, осталось реализовывать свои возможности.

Ситуация "Боруссии" фактически диаметрально противоположная – команда не проигрывала в официальных встречах уже двенадцать игр подряд, более того – все эти матчи подопечные Эдина Терзича выиграли. 3 марта "Боруссия" победила со счетом 2:1 одного из своих главных конкурентов во внутреннем чемпионате – РБ "Лейпциг". Это восьмая подряд победа "шмелей" в Бундеслиге, и они имеют одинаковое с "Баварией" количество очков в турнирной таблице. Так что для "Боруссии" Лига Чемпионов может стать второстепенным турниром, а главный акцент команда сделает именно на борьбе за "серебряную салатницу" и попытается прервать гегемонию мюнхенцев в Германии.

Аналитики официального партнера "Челси" Parimatch Ukraine больше верят в победу команды из Лондона – почти 54%, против 24% "Боруссии". Коэффициент на успех подопечных Поттера – 1.89, в то время как на гостей можно поставить с котировкой 4.20. Ничья идет за 3.70. В то же время шансы немцев на проход в ¼ финала эксперты оценивают как 1.96 до 1, а вот кеф на "Челси" – 3.30.

Мы же с нетерпением ожидаем этого поединка и интриги и нем, ведь за это мы и любим Лигу Чемпионов. Заряжай на победу вместе с Parimatch Ukraine!