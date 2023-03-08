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Паркер: Брюгге проделал невероятный путь до этой стадии Лиги чемпионов
Бельгийцы уступили "Бенфике" в 1/8 финала турнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер бельгийского "Брюгге" Скотт Паркер прокомментировал поражение от португальской "Бенфики" (1:5, общ. 1:7) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Это поражение нас осадило. Мы разочарованы результатом. "Бенфика" здорово реализовывала моменты. Ее игроки очень техничны. Жаль, что они заставили нас проглотить эту горькую пилюлю. Наша команда проделала невероятный путь до этой стадии.
Это была сложная задача для меня, но игроки старались и хотели сделать все возможное, чтобы перевернуть ход противостояния. Постараюсь изменить ситуацию и создать команду, которая вновь начнет побеждать", - приводит слова Паркера официальный сайт УЕФА.
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