Серж Гнабри ставит точку. Бавария забивает второй раз, ПСЖ вылетает. ВИДЕО

"Бавария" на 61-й минуте, забив гол усилиями Шупо-Мотинга, поставила ПСЖ в очень затруднительное положение. А в конце матча стало еще хуже. "Бавария" удвоила счет, забив хороший индивидуальный гол усилиями Сержа Гнабри.

Это 2:0. И 3:0 по сумме двух матчей. ПСЖ вылетает из Лиги чемпионов на первом же этапе плей-офф в пятый раз из последних семи попыток. Кризис или перманентная неспособность парижан проявлять себя в топ-турнире?