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Серж Гнабри ставит точку. Бавария забивает второй раз, ПСЖ вылетает. ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Пятый вылет ПСЖ на первой же стадии плей-офф ЛЧ из последних семи попыток

Серж Гнабри ставит точку. Бавария забивает второй раз, ПСЖ вылетает. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Бавария" на 61-й минуте, забив гол усилиями Шупо-Мотинга, поставила ПСЖ в очень затруднительное положение. А в конце матча стало еще хуже. "Бавария" удвоила счет, забив хороший индивидуальный гол усилиями Сержа Гнабри.

Это 2:0. И 3:0 по сумме двух матчей. ПСЖ вылетает из Лиги чемпионов на первом же этапе плей-офф в пятый раз из последних семи попыток. Кризис или перманентная неспособность парижан проявлять себя в топ-турнире?

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В статье: Бавария (Мюнхен) Серж Гнабри Пари Сен-Жермен (Париж)
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