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Серж Гнабри ставит точку. Бавария забивает второй раз, ПСЖ вылетает. ВИДЕО
Пятый вылет ПСЖ на первой же стадии плей-офф ЛЧ из последних семи попыток
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" на 61-й минуте, забив гол усилиями Шупо-Мотинга, поставила ПСЖ в очень затруднительное положение. А в конце матча стало еще хуже. "Бавария" удвоила счет, забив хороший индивидуальный гол усилиями Сержа Гнабри.
Это 2:0. И 3:0 по сумме двух матчей. ПСЖ вылетает из Лиги чемпионов на первом же этапе плей-офф в пятый раз из последних семи попыток. Кризис или перманентная неспособность парижан проявлять себя в топ-турнире?
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