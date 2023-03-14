Реал Мадрид - Ливерпуль. Где и когда смотреть матч плей-офф Лиги чемпионов

"Ливерпуль" проиграл "Реалу" в одни ворота на своем поле, хотя и быстро повел в счете с разницей в два мяча (2:5). И с тех пор случилось много всякого.

Во-первых, притормозил "Реал", оступившийся в домашних турнирах трижды кряду. Во-вторых, сам "Ливерпуль" помимо дежурных осечек с аутсайдерами внезапно выдал матч сезона, разбив "Манчестер Юнайтед" 7:0.

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Именно после того разгрома в Англии тихо заговорили о возможности камбэка красных в Мадриде, но хватит ли им сил продемонстрировать топ-игру второй раз за пару недель? Хватит ли стабильности? Все это мы узнаем в среду , 15 марта , на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча "Реал" - "Ливерпуль" - в 22:00 по Киеву.

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