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Реал Мадрид - Ливерпуль. Где и когда смотреть матч плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Красным нужен подвиг

Реал Мадрид - Ливерпуль. Где и когда смотреть матч плей-офф Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" проиграл "Реалу" в одни ворота на своем поле, хотя и быстро повел в счете с разницей в два мяча (2:5). И с тех пор случилось много всякого.

Во-первых, притормозил "Реал", оступившийся в домашних турнирах трижды кряду. Во-вторых, сам "Ливерпуль" помимо дежурных осечек с аутсайдерами внезапно выдал матч сезона, разбив "Манчестер Юнайтед" 7:0.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Именно после того разгрома в Англии тихо заговорили о возможности камбэка красных в Мадриде, но хватит ли им сил продемонстрировать топ-игру второй раз за пару недель? Хватит ли стабильности? Все это мы узнаем в среду, 15 марта, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча "Реал" - "Ливерпуль" - в 22:00 по Киеву.

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Смотрите матч 1/8 финала Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал" - "Ливерпуль" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал" - "Ливерпуль" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - Stan Sport
  • Канада - DAZN
  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - Canal+ France, RMC Sport 1, Free
  • Германия - DAZN, Servus TV, DAZN2
  • Грузия - Adjarasport TV
  • Венгрия - M4 Sports
  • Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • Италия - Sky Sport Football, Sky Sport Uno, NOW TV
  • Польша - Polsat Sport Premium 2
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal, TVI
  • Румыния - Prima Sport 1, Orange Sport 1 Romania, Digi Sport 1 Romania
  • Словакия - Nova Sport 3
  • Турция - Exxen
  • Великобритания - BT Sport 1
  • США - Paramount+, Univision, TUDN USA
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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль
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