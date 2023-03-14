Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Мадрид - Ливерпуль. Где и когда смотреть матч плей-офф Лиги чемпионов
Красным нужен подвиг
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Ливерпуль" проиграл "Реалу" в одни ворота на своем поле, хотя и быстро повел в счете с разницей в два мяча (2:5). И с тех пор случилось много всякого.
Во-первых, притормозил "Реал", оступившийся в домашних турнирах трижды кряду. Во-вторых, сам "Ливерпуль" помимо дежурных осечек с аутсайдерами внезапно выдал матч сезона, разбив "Манчестер Юнайтед" 7:0.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Именно после того разгрома в Англии тихо заговорили о возможности камбэка красных в Мадриде, но хватит ли им сил продемонстрировать топ-игру второй раз за пару недель? Хватит ли стабильности? Все это мы узнаем в среду, 15 марта, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча "Реал" - "Ливерпуль" - в 22:00 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал" - "Ливерпуль" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал" - "Ливерпуль" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - Stan Sport
- Канада - DAZN
- Чехия - Nova Sport 3
- Франция - Canal+ France, RMC Sport 1, Free
- Германия - DAZN, Servus TV, DAZN2
- Грузия - Adjarasport TV
- Венгрия - M4 Sports
- Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Италия - Sky Sport Football, Sky Sport Uno, NOW TV
- Польша - Polsat Sport Premium 2
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal, TVI
- Румыния - Prima Sport 1, Orange Sport 1 Romania, Digi Sport 1 Romania
- Словакия - Nova Sport 3
- Турция - Exxen
- Великобритания - BT Sport 1
- США - Paramount+, Univision, TUDN USA
Популярное сейчас
- На Ставке Верховного Главнокомандующего приняли решение касательно дальнейшей защиты Бахмута
- ФИФА изменит формат ЧМ-2026 – на турнире сыграют 48 команд
- Шахтер в Лиге Европы, Динамо - Заря и Эль-Класико. Расписание футбола на 13 - 19 марта
- Днепр-1 vs Динамо, Вернидуб против Шахтера, дерби для Зинченко. Расписание футбола на 10-12 марта
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
- Красотка дня. Яркая вторая половника главного героя победы Зари над Ворсклой. ФОТО