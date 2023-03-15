И это уже разгром. Зелинский с пенальти кладет Айнтрахту третий гол - ВИДЕО

Наполи и Айнтрахт играют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

После победы 2:0 в Германии Наполи лучше провел и второй поединок. Осимхен оформил дубль, забив в концовке первого и начале второго таймов.

А затем еще и Зелинский сам заработал и сам же исполнил пенальти.

3:0, и это уже разгром. Наполи на фоне Айнтрахта очень хорош.