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И это уже разгром. Зелинский с пенальти кладет Айнтрахту третий гол - ВИДЕО

Лига Чемпионов
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В одну калитку

И это уже разгром. Зелинский с пенальти кладет Айнтрахту третий гол - ВИДЕО

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Наполи и Айнтрахт играют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

После победы 2:0 в Германии Наполи лучше провел и второй поединок. Осимхен оформил дубль, забив в концовке первого и начале второго таймов.

А затем еще и Зелинский сам заработал и сам же исполнил пенальти.

3:0, и это уже разгром. Наполи на фоне Айнтрахта очень хорош.

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В статье: Наполи (Неаполь) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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