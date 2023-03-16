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Наставник Айнтрахта: Нам достался соперник, который пока что не по зубам
"Орлы" вылетели из ЛЧ, уступив по сумме двух матчей "Наполи"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Айнтрахта" Оливер Гласнер прокомментировал поражение от "Наполи" (0:3) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Должен признать, что "Наполи" был лучше, но хочу отметить свою команду. Мы сыграли лучше, чем дома. Я очень горжусь ребятами. Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов в дебютном сезоне. Но в 1/8 финала нам достался соперник, который пока нам не по зубам.
Мне понравилось, как мы играли четырьмя защитниками. Мы смело шли вперед, создали несколько моментов с флангов, но у нас возникали проблемы с открываниями в свободных зонах", - цитирует Гласнера официальный сайт УЕФА.
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