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ЛЧ. Манчестер Сити - Бавария 3:0. Могло быть и больше

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Команда Пепа Гвардиолы сделала большой шаг к полуфиналу

ЛЧ. Манчестер Сити - Бавария 3:0. Могло быть и больше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Сити” разгромил “Баварию” в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Сложно было сказать по какому сценарию будут развиваться события в матче, и в первом тайме на поле поле была равная игра с небольшим преимуществом “Сити” и красивым голом Родри. Но во втором тайме, после короткого периода активности у “Баварии”, хозяева включили всю свою мощь и наказали чемпиона Германии за ошибки. Руководство “Баварии” хотело сохранить шансы команд на требл, уволил Юлиана Нагельсманна. Теперь мюнхенцы рискуют остаться только с Бундеслигой.

Пеп Гвардиола руководит “Манчестер Сити” семь лет, Томас Тухель “Баварией” – всего 19 дней. И это ощущалось. В конце первого тайма тренер “Баварии” о чем-то консультировался с Томасом Мюллером, который остался на скамейке запасных. “Мы хотели начать матч с дриблерами, которые показывали бы скорость на дистанции”, – объяснил свое решение Тухель. Сане, Мусиала, Коман и Гнабри должны были создавать большие проблемы “Сити” в центре и на флангах. Но хозяевам удалось справиться со всеми угрозами.

“Бавария” долго оставалась в игре. В первом тайме обе команды демонстрировали высокое техническое мастерство, практически не ошибались, и моментов было не так уж много. Но читались намерения, как “Сити”, так и “Баварии”. “Горожане” насыщали зону Дэвиса, и канадцу непросто было справляться с Силвой и Де Брюйне. У противоположных ворот сложно было на своем участке Аканджи, против которого играли Сане и Мусиала.

Проблемой “Баварии” было то, что мяч банально не оказывался в штрафной. Мусиала и Гнабри действовали из глубины, и Диаш а Аке – это защитники, которые любят защищаться, и все подступы к своей штрафной они закрывали блоками и перехватами.

“Сити” проводил интересные атаки. В частности мог забивать Холанд, но удар норвежца после паса от Грилиша получился слабым. В другом эпизоде Холанд едва не отобрал мяч у Зоммера на линии ворот.

Гол стал проявлением магии. Родри воспользовался тем, что Горетцка и Киммих отвлеклись на других соперников, и пробил с нерабочей левой с 25 метров прямо в верхний угол. Фантастический гол.

Игра “Баварии” на старте второго тайма внушала надежду, что мюнхенцам удастся выровнять игру. Гости играли ближе к ворота Эдерсона, и были удары, как с игры, так и после стандартов. Но “Сити” у своих ворот действовал безупречно.

Что не скажешь про “Баварию”. Все чаще в действиях защитников “рекордмайстера” проявлялась нервозность, в частности на ровном месте чуть гол не привезли Упамекано и Дэвис, но Киммих в отчаянном подкате остановил удар Холанда.

Но все же ошибки у гостей продолжались, и в итоге Упамекано подвел свою команду. Французский бек завозился с мячом, его обокрал Грилиш, пас на ход Холанду, а норвежец выполнил идеальный навес на Силву – удар головой и 2:0.

“Манчестер Сити” чувствовал слабину у соперника, и продолжал атаковать. Третий мяч прилетел после углового. Альварес разыграл мяч, а затем закрутил мяч в штрафную, Стоунз выиграл борьбу в воздухе, Упамекано смотрел на мяч, и не заметил как за его спиной открылся Холанд. 45-й гол норвежца за “Сити”, одиннадцатый из них в Лиге чемпионов.

Тухель все же віпустил на поле Мюллера и Канселу, но изменить игру “Баварии” уже не удалось. А “Сити” мог забивать еще, но несколько сейвов выполнил Зоммер.

“Манчестер Сити” провел очень сильный матч, во всех линиях – отменная работа Диаша, Аке, Родри, Силвы, Грилиша, Холанда и других сломала сопротивление “Баварии”. Возможно в этом году “горожане” все же достигнут своей главной цели последних лет.

Лига чемпионов, четвертьфинал, первый матч. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Бавария” 3:0

Голы: Родри 27, Силва 70, Холанд 76

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке, Диаш, Аканджи – Родри, Стоунз – Грилиш, Гюндоган, Де Брюйне (Альварес 68), Силва – Холанд

“Бавария”: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис (Канселу 81) – Киммих, Горетцка – Коман, Мусиала (Мане 69), Сане – Гнабри (Мюллер 80)

Предупреждения: Силва 48 – Дэвис 49, Павар 88

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Томас Тухель Манчестер Сити Родри Бернарду Силва Пеп Гвардиола Дайо Упамекано Эрлинг Холанд
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Комментарии (28)
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metall5291 (Kharkiv)
12.04.2023 в 00:53
Играли, как видно из отчета, МС - Бавария. Но в бой идут одни барсуки. А за ними по пыли волочится мешок с обидами десятилетней и более давности, больные сны, бредовые предположения и весь прочих хлам. Не очень я верил в "Ковид", но теперь вижу- он есть и действует точечно и избирательно - по барсукам. Наверное Перес его изобрел.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
12.04.2023 в 00:25
1/2 ЛЧ... Реал - МС... ответный матч... Холанд не играет ("травма", Перес интересовался)... Бензема хет-трик... Реал в финале... мерзопакостный старикашка радостно потирает ручонки... Тьфу блъ.. и приснится же такое, ну..
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+3
-1
Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.04.2023 в 00:26
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+3
0
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Spokoyno (Київ)
12.04.2023 в 00:35
Не Ґоланда дискваліфікують... Чи послідовник Ра... цілком "випадково" руку Еріку зламає... Чи Бе... прямим у скроню в "абсолютно" ігровому моменту влупить. Пе..с його знає чому РЕАЛьно таке не раз проходило.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
12.04.2023 в 00:45
Как упасть в ванной и вывихнуть лодыжку случайно наступив на кусочек мыла, после звонка из Мадрида, прекрасно может рассказать и научить Роберт Левандовски.
+1
0
Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.04.2023 в 00:20
У меня один вопрос к неразбирающимся в футболе фанатам позорного реала. Хоть здесь реалом и не смердыть...Теперь вы поняли, как глубоко и далеко я вижу футбол, наперед предсказываю события и говорю о вещах, которые затем сбываются? ... Вы не скажете мне, по какой такой причине, за какие такие заслуги, назначение на этот матч, получили два негодяя из Испании? Мансана - арбитр в поле, Мануэра смотрел телевизор в комнате VAR...И это при том, что есть ТОПовые арбитры из Нидердандов, Румынии, Польши, Франции... Ответ очевиден... Мансана по жизни пересовский слуга, а Мануэра несколько последних лет с маниакальным упорством (предвзятым судейством против Барсы) пытается понравиться фло пересу...Еще не забыли, кто протащил реал в финал Кубка Короля, не увидев в начале матча руку Алабы и не назначив пенальти в ворота реала перед первым голом реала? Как видите, премии фло перес за хорошую работу в Ла Лиге своим слугам выписывает по расписанию... Насколько я помню, арбитр в поле в матчах ЛЧ зарабатывает около 15 тыс евро за матч.. А ассистент в буде ВАР около 8 тыс евро...Понятное дело, УЕФА, а не испанская коллегия арбитров назначает арбитров на матчи ЛЧ... Но рекомендации для УЕФА, назначить ту или иную бригаду арбитров, дают именно нацаиональные федерации.. И кстати, заметили, как отменно, можно сказать, идеально отработал Мансана в таком ТОПовом, сложном матче? Арбитра практически не было видно. Он абсолютно не мешал командам играть. А все почему? А потому что в этом матче у него не было задания убивать одну из команд? Если кто-то считает, что я не прав, просто сравните работу Мансаны в этом матче и в некоторых матчах Ла Лиги... Ну а что бавария? Нагельсманн, возвращайся?
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-1
metall5291 (Kharkiv)
12.04.2023 в 00:31
Дарик. Кому адресован твой поток сознания?
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Romantíco777 (Alicante)
12.04.2023 в 00:33
Не надо все мести под одну гребенку!!Всегда были матчи, где судьи убивали Барселону и Реал!!!И не обязательно в этом всем видеть коррупцию, а это неотъемлемая часть футбола!!!Зачем сразу лить грязь на Реал и разводить полемику???Лучше жить настоящим!!!Вышел Реал в финал кубка Короля - так поздравьте, в свою очередь мы тоже вас поздравим с чемпионством, вот и делов...А на счет Нагельсмана - буду очень орать, если летом его обратно вернут в Баварию)))
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0
-2
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Spokoyno (Київ)
12.04.2023 в 00:45
Тільки не треба... За весь час Барселоні пригадують тільки два випадки, коли у цьому тисячолітті арбітри були занадто до неї лояльні. А от минулого разу хтось РЕАЛьно у всіх трьох стадіях в Мадриді від лояльності судеєк "постраждав"... Спочатку ніхто не помітив, як Бензема зніс Доннарумму, потім помітили дотик м'яча до руки гравця Челсі і вишенка на торті пенальті наVARили, хоч гравець МС встиг зіграти в м'яч, а Карім за це вдарив його по нозі! Так куються пе..сові "перемоги"!
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.04.2023 в 00:16
Интересный игрок этот Холанд. Попробуй оставить такого без присмотра.) Здоровья ему.
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+2
0
Andrumas (Düsseldorf)
12.04.2023 в 00:14
Ман Сити размазал Баварию.. Упамекано сначала выбросил свою команду из розыгрыша Кубка Германии, а потом и из ЛЧ. Но рыба гниёт с головы. Зачем увольняли Нагельсманна?.. Будет совсем смешно, если ещё и Бундеслигу сольют, но это вряд ли даже с таким маэстро по привозам как Упамекано
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0
0
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Spokoyno (Київ)
12.04.2023 в 00:11
Чудова гра двох головних претендентів на Кубок чемпіонів! Особливо її результат! На девяносто відсотків перши два півфіналіста визначились. Не думаю, що Бенфіка спроможна відігратися в Мілані... Виглядає, що Пепе підібрав собі нападника, що і знаходить більше, і забиває більше! Напевно Ерік зможе забити у ЛЧ і 100+, якщо травми не замучать... зокрема і у переносному значені.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
12.04.2023 в 00:02
Отримав задоволення від чудового матчу та гарного результату! Двох команд, яким передбачали виграш кубку Якщо Пеп сам себе не "переграє" і другий півфіналіст відомий. Не думаю, що Бенфіка в Мілані зможе відігратися... Завтра подивимось, хто "наступна жертва" МС з Ґоландом... Ерік, якщо не травмується у прямому чи переносному значені через десяток років може досягнути і сотки.
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0
0
Скачков Леонід (Рівне)
12.04.2023 в 00:07
Ха-ха! М"яч круглий....Сіті в Мюнхені може отримати і п"ять!
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-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.04.2023 в 00:12
Мяч круглый, но не на столько, чтобы пять раз закатиться в ворота МС.))
+2
0
Скачков Леонід (Рівне)
11.04.2023 в 23:57
Упамекано зробив гру! Якщо сіті забили три,то чому Баварія не зможе цього зробити?Тухель-гальмо!Тільки сліпий,з самого початку не бачив,з яким мандражем грав Упамекано.Мінять потрібно було відразу.Та й взагалі,Баварія не виглядала Баварією!Хоронить зарано! Баварія не та команда,що здасться без бою! Та й мюнхенська публіка,ще та торсіда!
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0
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George_D (Харьков)
12.04.2023 в 00:02
Баварія не зможе забити три, бо у складі Мансіті немає Упамекано.
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0
Скачков Леонід (Рівне)
12.04.2023 в 00:05
Вони, як правило, з"являються спонтанно,як прояв психічної неврівноваженості.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
11.04.2023 в 23:57
Такого влёта Баварии не ожидал. Тухель начал "резко" Влёт в кубке Германии, теперь в ЛЧ. Стоило ли прогонять Нагельсманна ????
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0
-3
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.04.2023 в 23:59
Не примазывайся к каталонцу - Гвардиоле. Радуйся за свою баварию!
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-1
metall5291 (Kharkiv)
12.04.2023 в 00:00
Дарик, на кой х ... мне твои каталонцы, И Бавария туда же.
0
-2
Скачков Леонід (Рівне)
12.04.2023 в 00:01
Та кому вони нах потрібні? І твої каталонці,разом з лисим!
0
-2
Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.04.2023 в 00:25
Шелезяка ржавая, ты серьезно??? А кто из трусов выпрыгивал от радости за баварию, когда она, отдохнув в ковидный год 56 дней, вышла против Барсы, у которой только неделю перед матчем ЛЧ Бавария - Барса, закончился чемпионат, и вынесла Барсу 8-2 ??? .... Я ж говорю... Фанаты реала, это хамелеоны... Это люди с двойной моралью и двойными стандартами...
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
12.04.2023 в 00:34
Дарик Делириевич. Я радуюсь за любую команду, которая надрала Барсу. Абсолютно за любую если ты способен понять при помощи своего изнуренного мозга.
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.04.2023 в 23:56
Похоже Бавария всё.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.04.2023 в 23:53
Маленький фінал ЛЧ! Потужна і переконлива гра МС! Давно не бачив Баварію такою безпорадною і переляканою! Мюллеру привіт...
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George_D (Харьков)
12.04.2023 в 00:00
А в кубковом матче с Фрайбургом?
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Michael-K (Івано-Франківськ)
12.04.2023 в 00:07
В ньому ще можна знайти оправдання, а от ЛЧ це зовсім інший рівень!
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