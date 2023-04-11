ЛЧ. Манчестер Сити - Бавария 3:0. Могло быть и больше

“Манчестер Сити” разгромил “Баварию” в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Сложно было сказать по какому сценарию будут развиваться события в матче, и в первом тайме на поле поле была равная игра с небольшим преимуществом “Сити” и красивым голом Родри. Но во втором тайме, после короткого периода активности у “Баварии”, хозяева включили всю свою мощь и наказали чемпиона Германии за ошибки. Руководство “Баварии” хотело сохранить шансы команд на требл, уволил Юлиана Нагельсманна. Теперь мюнхенцы рискуют остаться только с Бундеслигой.

Пеп Гвардиола руководит “Манчестер Сити” семь лет, Томас Тухель “Баварией” – всего 19 дней. И это ощущалось. В конце первого тайма тренер “Баварии” о чем-то консультировался с Томасом Мюллером, который остался на скамейке запасных. “Мы хотели начать матч с дриблерами, которые показывали бы скорость на дистанции”, – объяснил свое решение Тухель. Сане, Мусиала, Коман и Гнабри должны были создавать большие проблемы “Сити” в центре и на флангах. Но хозяевам удалось справиться со всеми угрозами.

“Бавария” долго оставалась в игре. В первом тайме обе команды демонстрировали высокое техническое мастерство, практически не ошибались, и моментов было не так уж много. Но читались намерения, как “Сити”, так и “Баварии”. “Горожане” насыщали зону Дэвиса, и канадцу непросто было справляться с Силвой и Де Брюйне. У противоположных ворот сложно было на своем участке Аканджи, против которого играли Сане и Мусиала.

Проблемой “Баварии” было то, что мяч банально не оказывался в штрафной. Мусиала и Гнабри действовали из глубины, и Диаш а Аке – это защитники, которые любят защищаться, и все подступы к своей штрафной они закрывали блоками и перехватами.

“Сити” проводил интересные атаки. В частности мог забивать Холанд, но удар норвежца после паса от Грилиша получился слабым. В другом эпизоде Холанд едва не отобрал мяч у Зоммера на линии ворот.

Гол стал проявлением магии. Родри воспользовался тем, что Горетцка и Киммих отвлеклись на других соперников, и пробил с нерабочей левой с 25 метров прямо в верхний угол. Фантастический гол.

Игра “Баварии” на старте второго тайма внушала надежду, что мюнхенцам удастся выровнять игру. Гости играли ближе к ворота Эдерсона, и были удары, как с игры, так и после стандартов. Но “Сити” у своих ворот действовал безупречно.

Что не скажешь про “Баварию”. Все чаще в действиях защитников “рекордмайстера” проявлялась нервозность, в частности на ровном месте чуть гол не привезли Упамекано и Дэвис, но Киммих в отчаянном подкате остановил удар Холанда.

Но все же ошибки у гостей продолжались, и в итоге Упамекано подвел свою команду. Французский бек завозился с мячом, его обокрал Грилиш, пас на ход Холанду, а норвежец выполнил идеальный навес на Силву – удар головой и 2:0.

“Манчестер Сити” чувствовал слабину у соперника, и продолжал атаковать. Третий мяч прилетел после углового. Альварес разыграл мяч, а затем закрутил мяч в штрафную, Стоунз выиграл борьбу в воздухе, Упамекано смотрел на мяч, и не заметил как за его спиной открылся Холанд. 45-й гол норвежца за “Сити”, одиннадцатый из них в Лиге чемпионов.

Тухель все же віпустил на поле Мюллера и Канселу, но изменить игру “Баварии” уже не удалось. А “Сити” мог забивать еще, но несколько сейвов выполнил Зоммер.

“Манчестер Сити” провел очень сильный матч, во всех линиях – отменная работа Диаша, Аке, Родри, Силвы, Грилиша, Холанда и других сломала сопротивление “Баварии”. Возможно в этом году “горожане” все же достигнут своей главной цели последних лет.

Лига чемпионов, четвертьфинал, первый матч. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Бавария” 3:0

Голы: Родри 27, Силва 70, Холанд 76

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке, Диаш, Аканджи – Родри, Стоунз – Грилиш, Гюндоган, Де Брюйне (Альварес 68), Силва – Холанд

“Бавария”: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис (Канселу 81) – Киммих, Горетцка – Коман, Мусиала (Мане 69), Сане – Гнабри (Мюллер 80)

Предупреждения: Силва 48 – Дэвис 49, Павар 88