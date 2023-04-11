Лукаку с точки ставит точку. Интер на выезде забил второй гол Бенфике - ВИДЕО

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Бенфика принимала Интер.

Первый тайм немного лучше провел Интер, хоть и без серьезных голевых претензий.

А вот сразу же после перерыва итальянцы все-таки открыли счет – Бастони классно вырезал с фланга и не самый высокий Барелла идеально подрезал головой.

Ну а в концовке матча Жоау Марио зачем-то очень высоко махал руками при подаче с фланга, зацепил мяч и привез пенальти, который и реализовал Лукаку.

Гол Лукаку: