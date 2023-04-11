Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лукаку с точки ставит точку. Интер на выезде забил второй гол Бенфике - ВИДЕО
Кажется, тут все ясно
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Бенфика принимала Интер.
Первый тайм немного лучше провел Интер, хоть и без серьезных голевых претензий.
А вот сразу же после перерыва итальянцы все-таки
Ну а в концовке матча Жоау Марио зачем-то очень высоко махал руками при подаче с фланга, зацепил мяч и привез пенальти, который и реализовал Лукаку.
Гол Лукаку:
Популярное сейчас
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
- СМИ: Президент Полесья решил расторгнуть контракт с защитником, который толкнул женщину-арбитра
- На сколько баллов Швейцария будет опережать Украину? Локальная борьба Таблицы коэффициентов
- Манчестер Сити - Бавария. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 11.04.2023
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- "Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО