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Защитник Баварии: Манчестер Сити мог забить нам и 5 голов

Лига Чемпионов
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Маттейс де Лигт разочарован поражение

Защитник Баварии: Манчестер Сити мог забить нам и 5 голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник мюнхенской "Баварии" Маттейс де Лигт прокомментировал разгромное поражение от английского "Манчестер Сити" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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"Счет 0:3, но у них был шанс забить 4 или 5 голов. Я думаю, что мы отдали этот матч.

У "Манчестер Сити" был отличный момент в первом тайме, но и у нас был хороший - у Мусиалы. Обидно так проигрывать. Мы имели шансы, но не так много, как "Сити". Соперник играл лучше. Конечно, неприятно так проигрывать", — сказал футболист "Баварии".

Напомним, ответный матч состоится 19 апреля в Мюнхене.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Матейс де Лигт
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Источник:
Bayern & Germany

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