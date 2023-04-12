Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Баварии: Манчестер Сити мог забить нам и 5 голов
Маттейс де Лигт разочарован поражение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник мюнхенской "Баварии" Маттейс де Лигт прокомментировал разгромное поражение от английского "Манчестер Сити" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Счет 0:3, но у них был шанс забить 4 или 5 голов. Я думаю, что мы отдали этот матч.
У "Манчестер Сити" был отличный момент в первом тайме, но и у нас был хороший - у Мусиалы. Обидно так проигрывать. Мы имели шансы, но не так много, как "Сити". Соперник играл лучше. Конечно, неприятно так проигрывать", — сказал футболист "Баварии".
Напомним, ответный матч состоится 19 апреля в Мюнхене.
Популярное сейчас
- Гвардиола рассказал, как Жироне удалось убедить Цыганкова на трансфер
- "Наказание было жестоким". Тухель высказался после разгрома от Ман Сити
- Орлы не взлетели. Бенфика – Интер 0:2. Видео голов и обзор матча
- Ман Сити – Бавария. 3:0. Видео голов и обзор матча
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
- "Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО