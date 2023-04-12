Защитник Баварии: Манчестер Сити мог забить нам и 5 голов

Защитник мюнхенской "Баварии" Маттейс де Лигт прокомментировал разгромное поражение от английского "Манчестер Сити" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Счет 0:3, но у них был шанс забить 4 или 5 голов. Я думаю, что мы отдали этот матч.

У "Манчестер Сити" был отличный момент в первом тайме, но и у нас был хороший - у Мусиалы. Обидно так проигрывать. Мы имели шансы, но не так много, как "Сити". Соперник играл лучше. Конечно, неприятно так проигрывать", — сказал футболист "Баварии".