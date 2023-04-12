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Канте проведет четвертый матч в сезоне под руководством четвертого тренера

Лига Чемпионов
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Французский полузащитник сыграет свой четвёртый матч в сезоне

Канте проведет четвертый матч в сезоне под руководством четвертого тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский хавбек "Челси" Н'Голо Канте выйдет в стартовом составе лондонцев на сегодняшний поединок ¼ финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Полузащитник не так давно восстановился после серьезной травмы, которую получил еще в матче второго тура АПЛ против "Тоттенхема".


Интересно, что из-за этой тарвмы Канте проведет лишь четвертый матч в текущем сезоне. При этом, футболист каждую из этих игр проводил под руководством разных тренеров.


Лондонцы проводят свой не лучший сезон в АПЛ и "болтаются" в середине турнирной таблицы. Недавно, 6 апреля, клуб объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда временно исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Грэма Поттера. До назначения Фрэнка командой руководил помощник Грэма – Бруно Сальтора. Сам Поттер был назначен в сентябре 2022 года после отставки Томаса Тухеля.

Сегодня лондонский клуб проведет свой первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Н'Голо Канте
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