Канте проведет четвертый матч в сезоне под руководством четвертого тренера

Французский хавбек "Челси" Н'Голо Канте выйдет в стартовом составе лондонцев на сегодняшний поединок ¼ финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Полузащитник не так давно восстановился после серьезной травмы, которую получил еще в матче второго тура АПЛ против "Тоттенхема".



Интересно, что из-за этой тарвмы Канте проведет лишь четвертый матч в текущем сезоне. При этом, футболист каждую из этих игр проводил под руководством разных тренеров.



Лондонцы проводят свой не лучший сезон в АПЛ и "болтаются" в середине турнирной таблицы. Недавно, 6 апреля, клуб объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда временно исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Грэма Поттера. До назначения Фрэнка командой руководил помощник Грэма – Бруно Сальтора. Сам Поттер был назначен в сентябре 2022 года после отставки Томаса Тухеля.