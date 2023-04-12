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Реал – Челси. 1:0. Бензема забивает наверное любимому сопернику в ЛЧ – Видео
Француз на пике формы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
"Реал" открыл счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Челси" на Сантьяго Бернабеу. Отличился Карим Бензема.
Прошел красивый заброс от Луки Модрича в штрафную на Винисиуса. Бразилец ударил, но Кепе удалось парировать удар. Первым на добивании оказался Карим Бензема.
21' Карим Бензема – 1:0.
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