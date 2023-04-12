  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Реал – Челси. 1:0. Бензема забивает наверное любимому сопернику в ЛЧ – Видео
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал – Челси. 1:0. Бензема забивает наверное любимому сопернику в ЛЧ – Видео

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Француз на пике формы

Реал – Челси. 1:0. Бензема забивает наверное любимому сопернику в ЛЧ – Видео

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Новина українською

"Реал" открыл счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Челси" на Сантьяго Бернабеу. Отличился Карим Бензема.

Прошел красивый заброс от Луки Модрича в штрафную на Винисиуса. Бразилец ударил, но Кепе удалось парировать удар. Первым на добивании оказался Карим Бензема.

21' Карим Бензема – 1:0.

По теме
yellow-arrow
Реал – Челси. 2:0. Асенсио забивает бильярдным дальним ударом. Он лучший бомбардир в истории ЛЧ после выхода на замену
yellow-arrow
Милан – Наполи 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
ЛЧ. Реал – Челси. 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде