Открытый Кубок Италии, или Не страдайте ерундой! Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Лично меня изрядно разочаровала жеребьевка четвертьфиналов. Мало того, что она свела уже на этой стадии два клуба из одного чемпионата. Так еще и выходец из этой пары в полуфинале встретится с победителем дуэли с участием третьего представителя Серии А.

Теперь же, когда нам почти гарантирован итальянский полуфинал, а значит и в финале не обойдется без команды из этой страны, впору говорить о том, что нынешняя Лига чемпионов на решающем этапе превратилась в открытый Кубок Италии. И это в то время, когда в другой половине матчей ¼ финала между собой сражаются сплошь "тяжеловесы".

Вам это в кайф? Мне, шобы да, так не сильно. Готовый финалист из квартета, где собрались трое земляков плюс "бедный родственник" не из топ-лиги – на мой взгляд, это как-то скомкало концовку и без того не самого увлекательного сезона ЛЧ. Однако обсудим то, что нам Бог послал на сей раз.

Обращает на себя внимание, что во всех случаях забивала лишь одна из команд. А также то, что, за исключением упомянутого родственника, все хозяева поля выиграли. Помимо выездного успеха "Интера", бросается в глаза также крупная неудача "Баварии".

Ман Сити – Бавария 3:0

Бенфика – Интер 0:2

Реал – Челси 2:0

Милан – Наполи 1:0

Зрелищность. Как и полагается четвертьфиналам, которые классически являются наиболее содержательной стадией плей-офф, в принципе, достойно смотрелись все матчи. И все же игра в Лиссабоне уступила трем прочим, особенно до перерыва. А пальму первенства по общему количеству опасных моментов отдал бы поединку в Манчестере.

Интрига. В напряжении зрителя большую часть времени держали все четыре встречи.

"Баварию" сломил второй гол "Ман Сити", забитый Бернарду Силвой на 70-й минуте. После этого, по большому счету, на поле была лишь команда хозяев.

"Реал" удвоил счет на четыре минуты позже, и гол Асенсио означал поражение "Челси". После этого Маунт лишь мог сделать его менее болезненным.4

"Интер" достиг знакового рубежа в два мяча на 81-й минуте – после пенальти, реализованного Лукаку. И здесь тоже потом Рамуш имел шанс лишь сократить отрыв для "Бенфики".

А вот в Милане Оливейра мог спасти "Наполи" от поражения еще на 87-й минуте, но промахнулся.

Логика. Полностью закономерным не назвал бы счет ни одного из поединков.

Исходя из подсчета соотношения голевых моментов, преимущество "Ман Сити" и "Реала" могло бы быть менее убедительным. Также могу сказать, что и "Бавария", и "Челси" на один свой гол "наиграли".

Справедливым исходом игры в Лиссабоне назвал бы ничью 1:1. А результат миланского матча вопиюще нелогичен: здесь по всему победу должен был бы праздновать "Наполи".

Судейство. Как бы ни в одном из случаев оно обедни не испортило. Но нам с коллегой Юстасом все же было о чем поговорить в свете арбитража англичанина Оливера и компании в матче "Бенфика" - "Интер".

56-я минута, не назначенный пенальти в ворота "Интера": "Классические 50 на 50. Сыграл одновременно в мяч и в ногу. Неявная возможная ошибка, ВАР не вмешивается".

81-я минута, пенальти в ворота "Бенфики" - 0:2: "Немецкие комментаторы в шоке и зачитывают пункт правил с рикошетом от головы, тела или ноги". Замечу, лично я с ними полностью солидарен, но мы уже давно вам говорили про этот сомнительный приоритет положения руки. А нынче судьи руководствуются именно им.

Везение. По сути, Фортуна вмешалась в ход игры лишь однажды. В Милане, когда Кьер пробил в перекладину перед самым перерывом, уже при 1:0. "Наполи" крупно повезло – это факт.

Личности. Я бы сказал, что чаще всех оказывался в центре внимания кипер "Челси" Аррисабалага, но при этом пропустил два мяча, да и половина сэйвов была не из сложных. Очень ярок был Сане, но лишь в первый час игры – пока "Бавария" не посыпалась.

А первым из победителей вспомню Винисиуса, к тому же участника обоих голов "Реала". Вторым будет его одноклубник Бензема. Третьим – Холанд из "Ман Сити".

Самым эффектным и эффективным из вратарей зарекомендовал себя миланец Маньян. Из вышедших на замену, на мой взгляд, лучше всех показал себя Альварес в "Ман Сити".

Симпатии. "Ман Сити" был чертовски хорош. "Реал" уступил ему в моих глазах совсем немного. В тройку команд, покоривших сердце зрителя, обязательно включу "Наполи".

Все остальные, с точки зрения количества реальных угроз воротам, как по мне, отыграли на одном уровне – сносно. Отрадно, что не узрел антифутбола. За это всем глубокое мерси.

Не прогнозы. Говорите, с "Баварией" все ясно? А кто ее знает, когда речь идет о поразительно несчастливом в ЛЧ "Ман Сити" Гвардиолы? Я бы пока не спешил.

Вот "Бенфику", наверное, можно отпевать. Я вообще не пойму, кто и почему решил, что "Интер" - андердог в этой паре? И кому пришло в голову сравнивать португальский чемпионат с итальянским. Буду сопереживать лиссабонцам, но, кажется, это дело безнадежное.

Вижу у "Челси" потенциал для того чтобы отбить фору в два мяча, но, похоже, не в этот раз.

Сложно будет и "Наполи", хоть его задача теоретически представляется проще других. Обе миланские команды пока упрекнуть мне, как зрителю, не в чем. Но, памятуя 1/8 финала, думается: именно где-то в районе "Сан-Сиро" вполне может быть зарыта собака грядущего зловонного прагматизма.

Почти в каждой трансляции четвертьфинальных матчей довелось регулярно слышать всячески склоняемый глагол "страдать", столь модный нынче у наших комментаторов. Дескать, та команда много страдала на поле, а этой предстоит страдать, а те вообще всю жизнь страдают ради результата. Терпят, мол, и страдают.

К счастью, на этот раз все страдания остались в бурных фантазиях доморощенных знатоков футбола в наушниках с микрофонами. Не страдайте ерундой, ребята! Зрителю нужна игра, а не мученическое подвижничество. И на этой неделе мы ее получили сполна. Но как оно будет в "ответках"?

Фото - Getty Images