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ЛЧ. Челси – Реал. 0:1. Родриго включился и не оставил шансов для камбэка синих – Видео

Лига Чемпионов
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ЛЧ. Челси – Реал. 0:1. Родриго включился и не оставил шансов для камбэка синих – Видео

Фото: https://twitter.com/realmadrid

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"Реал" открыл счет в гостях против "Челси" в рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов. Отобрал надежды "синих" на камбэк Родриго Гоэс.

Бразилец выдал длинный рывок по флангу, убежав от Чалобы и отав пас параллельно воротам на Винисиуса. Вингер отпасовал обратно Родриго, который замкнул передачу и открыл счет на Стэмфорд Бридж.

58' Родриго Гоэс – 0:1.

В прошлом сезоне именно голы Родриго Гоэса в дополнительное время помогли "Реалу" выбить "Манчестер Сити" в полуфинале Лиги чемпионов.

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В статье: Лига чемпионов Родриго Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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