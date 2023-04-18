ЛЧ. Челси – Реал. 0:1. Родриго включился и не оставил шансов для камбэка синих – Видео

"Реал" открыл счет в гостях против "Челси" в рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов. Отобрал надежды "синих" на камбэк Родриго Гоэс.

Бразилец выдал длинный рывок по флангу, убежав от Чалобы и отав пас параллельно воротам на Винисиуса. Вингер отпасовал обратно Родриго, который замкнул передачу и открыл счет на Стэмфорд Бридж.

58' Родриго Гоэс – 0:1.

В прошлом сезоне именно голы Родриго Гоэса в дополнительное время помогли "Реалу" выбить "Манчестер Сити" в полуфинале Лиги чемпионов.