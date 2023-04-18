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ЛЧ. Челси – Реал. 0:2. Родриго издевательски забивает синим
Занесли в ворота как в fifa
Фото: https://twitter.com/realmadrid
"Реал" удвоил перимущество над "Челси" на Стэмфорд Бридж. "Синие" потеряли шансы на выход в полуфинал.
Дубль оформил Родриго Гоэс. Передачу на пустые ворота отдал Федерико Вальверде и бразилец буквально забежал в ворота с мячом. Издевательский гол.
80' Родриго Гоэс – 0:2.
"Реал" выходит в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары "Бавария" – "Манчестер Сити". Ответный матч в этом дуэте сыграют завтра, 19-го апреля на Альянц Арене. Встреча начнется в 22:00.
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