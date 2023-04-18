  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Челси – Реал. 0:2. Родриго издевательски забивает синим
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Челси – Реал. 0:2. Родриго издевательски забивает синим

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Занесли в ворота как в fifa

ЛЧ. Челси – Реал. 0:2. Родриго издевательски забивает синим

Фото: https://twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Реал" удвоил перимущество над "Челси" на Стэмфорд Бридж. "Синие" потеряли шансы на выход в полуфинал.

Дубль оформил Родриго Гоэс. Передачу на пустые ворота отдал Федерико Вальверде и бразилец буквально забежал в ворота с мячом. Издевательский гол.

80' Родриго Гоэс – 0:2.

"Реал" выходит в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары "Бавария" – "Манчестер Сити". Ответный матч в этом дуэте сыграют завтра, 19-го апреля на Альянц Арене. Встреча начнется в 22:00.

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Челси - Реал 0:2. Класс сильнее желания
yellow-arrow
Челси - Реал 0:2. Обзор матча, видео гола (обновляется)
yellow-arrow
Мудрик вышел на замену спасать Челси в матче с Реалом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Родриго Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.04.2023 в 23:53
Хто ще Челсі в цьому році не чп@кав?)) В чергу!)))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде