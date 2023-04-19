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"У нас были хорошие моменты". Лэмпард прокомментировал поражение от Реала

Лига Чемпионов
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Лондонский клуб вылетел из Лиги чемпионов

"У нас были хорошие моменты". Лэмпард прокомментировал поражение от Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команды от "Реала" (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:4 по сумме двух матчей).

"Мы очень хорошо играли на протяжении 60 минут. У нас были по-настоящему хорошие моменты, и на таком уровне их необходимо использовать. Чересчур хвалиться работоспособностью, когда проигрываешь на такой стадии, не хочется, ведь на этом все закончилось - что есть, то есть.

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Первый пропущенный гол? Это была наша ошибка. Мы сами предоставили им эту возможность. Мы были готовы действовать чуть более агрессивно по ходу матча.

Тот, кто играет за "Челси", должен выкладываться в каждой игре без остатка. Я никому не позволю считать, что этот сезон уже закончен. На протяжении 60 минут мы превосходили команду мирового класса и создавали моменты. Надо держать эту планку. Это послание для всех нас", - сказал Лэмпард.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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