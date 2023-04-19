"У нас были хорошие моменты". Лэмпард прокомментировал поражение от Реала

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команды от "Реала" (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:4 по сумме двух матчей).

"Мы очень хорошо играли на протяжении 60 минут. У нас были по-настоящему хорошие моменты, и на таком уровне их необходимо использовать. Чересчур хвалиться работоспособностью, когда проигрываешь на такой стадии, не хочется, ведь на этом все закончилось - что есть, то есть.

Первый пропущенный гол? Это была наша ошибка. Мы сами предоставили им эту возможность. Мы были готовы действовать чуть более агрессивно по ходу матча.

Тот, кто играет за "Челси", должен выкладываться в каждой игре без остатка. Я никому не позволю считать, что этот сезон уже закончен. На протяжении 60 минут мы превосходили команду мирового класса и создавали моменты. Надо держать эту планку. Это послание для всех нас", - сказал Лэмпард.