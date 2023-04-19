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ЛЧ. Бавария – Ман Сити. 1:1. Киммих забивает гол престижа, реализуя пенальти – Видео
Или начало камбэка?
Фото: twitter.com/FCBayern
"Бавария" в концовке встречи сравнивает счет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Капитан "мюнхенцев" Йозуа Киммих реализовал пенальти.
Мяч попал в руку и "Бавария" заработала пенальти. Арбитр указал на 11-метровую отметку после провсмотра ВАР. Йозуа Киммих пробил по центру и реализовал пенальти.
83' Йозуа Киммих – 1:1 (пенальти).
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