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ЛЧ. Бавария – Ман Сити. 1:1. Киммих забивает гол престижа, реализуя пенальти – Видео

Лига Чемпионов
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Или начало камбэка?

ЛЧ. Бавария – Ман Сити. 1:1. Киммих забивает гол престижа, реализуя пенальти – Видео

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Бавария" в концовке встречи сравнивает счет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Капитан "мюнхенцев" Йозуа Киммих реализовал пенальти.

Мяч попал в руку и "Бавария" заработала пенальти. Арбитр указал на 11-метровую отметку после провсмотра ВАР. Йозуа Киммих пробил по центру и реализовал пенальти.

83' Йозуа Киммих – 1:1 (пенальти).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Манчестер Сити Йозуа Киммих
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