ЛЧ. Бавария – Ман Сити. 1:1. Киммих забивает гол престижа, реализуя пенальти – Видео

"Бавария" в концовке встречи сравнивает счет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Капитан "мюнхенцев" Йозуа Киммих реализовал пенальти.

Мяч попал в руку и "Бавария" заработала пенальти. Арбитр указал на 11-метровую отметку после провсмотра ВАР. Йозуа Киммих пробил по центру и реализовал пенальти.

83' Йозуа Киммих – 1:1 (пенальти).