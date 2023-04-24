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Шевченко – о миланском дерби в полуфинале ЛЧ: Это будет удивительный вечер
Экс-форвард с нетерпением ожидает матч "Милан" - "Интер"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-форвард "Милана" Андрей Шевченко поделился ожиданиями от противостоянии "россонери" с "Интером" в полуфинале Лиги чемпионов.
"Это будет удивительный вечер, я с нетерпением жду возможности посмотреть дерби после того, как сам принимал в нем участие. Перед играми мы пытались уснуть, делясь эмоциями друг с другом, но как только мы выходили на Сан-Сиро, то сосредотачивались только на своих обязанностях.
Конечно, было большое напряжение, но в основном страсть и всегда уважительное поведение по отношению к сопернику. В миланском дерби нет ненависти", – сказал Шевченко.
Первая игра между "Миланом" и "Интером" в 1/2 полуфинала Лиги чемпионов состоится 10 мая, ответный матча запланирован на 16-е число.
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