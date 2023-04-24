  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шевченко – о миланском дерби в полуфинале ЛЧ: Это будет удивительный вечер
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко – о миланском дерби в полуфинале ЛЧ: Это будет удивительный вечер

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Экс-форвард с нетерпением ожидает матч "Милан" - "Интер"

Шевченко – о миланском дерби в полуфинале ЛЧ: Это будет удивительный вечер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард "Милана" Андрей Шевченко поделился ожиданиями от противостоянии "россонери" с "Интером" в полуфинале Лиги чемпионов.

"Это будет удивительный вечер, я с нетерпением жду возможности посмотреть дерби после того, как сам принимал в нем участие. Перед играми мы пытались уснуть, делясь эмоциями друг с другом, но как только мы выходили на Сан-Сиро, то сосредотачивались только на своих обязанностях.

Конечно, было большое напряжение, но в основном страсть и всегда уважительное поведение по отношению к сопернику. В миланском дерби нет ненависти", – сказал Шевченко.

Первая игра между "Миланом" и "Интером" в 1/2 полуфинала Лиги чемпионов состоится 10 мая, ответный матча запланирован на 16-е число.

Читайте такжеГвардиола: Смотрел матч Наполи - Милан. Итальянский футбол в полном порядке
По теме
yellow-arrow
Чего ждать от Классического, разобранный Челси и провал МЮ. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Вальверде - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Мяч Бареллы в ворота Бенфики признан лучшим голом недели в ЛЧ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Интер (Милан) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде