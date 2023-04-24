Шевченко – о миланском дерби в полуфинале ЛЧ: Это будет удивительный вечер

Экс-форвард "Милана" Андрей Шевченко поделился ожиданиями от противостоянии "россонери" с "Интером" в полуфинале Лиги чемпионов.

"Это будет удивительный вечер, я с нетерпением жду возможности посмотреть дерби после того, как сам принимал в нем участие. Перед играми мы пытались уснуть, делясь эмоциями друг с другом, но как только мы выходили на Сан-Сиро, то сосредотачивались только на своих обязанностях.

Конечно, было большое напряжение, но в основном страсть и всегда уважительное поведение по отношению к сопернику. В миланском дерби нет ненависти", – сказал Шевченко.