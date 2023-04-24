Квота победителя ЛЧ может отходить самой рейтинговой команде чемпионского отбора. Это шанс для Украины на прямую путевку в группу

До сих пор было так, что в случае победы в Лиге чемпионов команды, занявшей место в зоне Лиги чемпионов по итогам борьбы в своей внутренней лиге, прямая путевка в групповой этап следующего турнира (квота CL-TH) отходила чемпиону первой самой лучшей Ассоциации Таблицы коэффициентов без гарантированного прямого места в Лиге чемпионов. Обычно это была страна из одиннадцатого места рейтинга.

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Начиная с сезона 2024/25, будет иначе. Теперь квота CL-TH в случае вакантности будет отходить самому рейтинговому участнику чемпионской квалификации Лиги чемпионов. То есть, команде с самым высоким клубным рейтингом за последние пять лет среди всех, кто пробился в отбор Лиги чемпионов на путь чемпионов.

Это дает дополнительный шанс Украине, ведь в рейтинге клубов "Шахтер" опережают только представители топ-5, а также отдельные команды из Нидерландов и Португалии, которые обычно проходят в группу Лиги чемпионов автоматически.

Итак, для автоматического места в группе ЛЧ 2024/25 (схема актуальна и для последующих розыгрышей) Украине, несмотря на регресс в Таблице коэффициентов (официально через место в Таблице коэффициентов прямая путевка в группу Лиги чемпионов уже утрачена), нужно:

а) чтобы Лигу чемпионов выигрывала команда, занимающая в своей внутренней лиге место в зоне Лиги чемпионов;

б) чтобы чемпионом УПЛ был "Шахтер";

в) чтобы в рейтинге клубов "Шахтер" не пропускал выше себя представителей стран, не имеющих прямого места в группе Лиги чемпионов; то есть тех, кто ниже десятого места в Таблице коэффициентов.

Наибольшую угрозу позициям "Шахтера" среди этих команд в рейтинге нынче создают "Базель" (отстает на 4.5 очка, но может сократить это отставание еще в этом сезоне), "Динамо" Загреб (отстает на 12 очков), "Славия" (отстает на 15 очков), "Копенгаген" (отстает на 16.5 очков). Также проблемой могут быть клубы из Шотландии, которая в Таблице коэффициентов пока в топ-10, но имеет тенденцию к понижению ("Рейнджерс" отстает от "Шахтера" на 4 балла), Бельгии и Нидерландов, имеющих только по одному прямому месту группе, а второе – проходит квалификацию (по состоянию на сегодняшний день; в ближайшем будущем Нидерланды улучшат свои позиции в Таблице коэффициентов, имея претензии на топ-5). Здесь важно не дать себя опередить "Фейеноорду" (отстает на 4 балла), "Брюгге" (отстает на 10 баллов), АЗ (отстает на 7 баллов и может сократить еще в этом сезоне)*

* - рейтинг клубов взят со стартовой таблицы сезона 2023/24.

Для "Динамо" опция прямого выхода в группу Лиги чемпионов тоже доступна (в случае чемпионства в УПЛ), однако реальные шансы на это будут только в случае прогресса в рейтинге клубов. Чтобы реально претендовать на вакантное место в группе Лиги чемпионов, "Динамо" в течение сезона 2023/24 нужно спрогрессировать в рейтинге клубов до уровня "Шахтера". То есть, до топ-25 – топ-30. Это плюс 20 – 25 баллов к текущему рейтингу "Динамо". Их можно получить, дойдя, например, до полуфинала Лиги конференций с максимальными или близкими к максимальным результатами. К примеру, "Вест Хэм" на пути к полуфиналу текущей Лиги конференций набрал 22 балла клубного рейтинга (одиннадцать побед и одна ничья, начиная с раунда плей-офф квалификации).

Если вдруг чемпионом УПЛ станет не "Шахтер" и даже не "Динамо", реальных шансов на прямое место в группе Лиги чемпионов 2024/25 не будет.