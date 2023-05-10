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Шевченко, Балотелли и другие специальные гости приехали посмотреть на полуфинал Лиги чемпионов между Интером и Миланом – Фото
Количество легенд зашкаливает
Football Italia / Автор неизвестен
Полуфинал между "Миланом" и "Интером" посетили самые разные футбольные легенды. Так на трибунах можно увидеть Андрея Шевченко, который выступал за "Милан" и уже забивал гол в ворота Интера на этой стадии Лиги чемпионов.
???? Zlatan Ibrahimović-Andreï Shevchenko-Samuel Eto'o. Plutôt sympathique ce trident offensif dans les tribunes de San Siro. #ACMINT pic.twitter.com/Qq3yEOY6eb— RMC Sport (@RMCsport) May 10, 2023
Также можно увидеть Марио Балотелли, который успел поиграть за обе миланские команды, а сейчас выступает в швейцарском "Сьоне".
Конечно дерби посетил и Златан Ибрагимович, который травмировался в марте, во время матчей сборных и скорее всего покинет "Милан" будущим летом.
Журналисты также заметили на игре Самьюэля Это`О. С ним "нерадзурри" одержали победу в финале Лиги чемпионов в 2010-м году.
Mario Balotelli is in attendance at the San Siro to watch both of his former clubs faceoff in a UCL semifinal ???????? pic.twitter.com/BXicZLD0C9— ESPN FC (@ESPNFC) May 10, 2023
Добавим, что игру также посетил теннисист Новак Джокович.
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