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Шевченко, Балотелли и другие специальные гости приехали посмотреть на полуфинал Лиги чемпионов между Интером и Миланом – Фото

Лига Чемпионов
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Количество легенд зашкаливает

Шевченко, Балотелли и другие специальные гости приехали посмотреть на полуфинал Лиги чемпионов между Интером и Миланом – Фото

Football Italia / Автор неизвестен

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Полуфинал между "Миланом" и "Интером" посетили самые разные футбольные легенды. Так на трибунах можно увидеть Андрея Шевченко, который выступал за "Милан" и уже забивал гол в ворота Интера на этой стадии Лиги чемпионов.

Также можно увидеть Марио Балотелли, который успел поиграть за обе миланские команды, а сейчас выступает в швейцарском "Сьоне".

Конечно дерби посетил и Златан Ибрагимович, который травмировался в марте, во время матчей сборных и скорее всего покинет "Милан" будущим летом.

Журналисты также заметили на игре Самьюэля Это`О. С ним "нерадзурри" одержали победу в финале Лиги чемпионов в 2010-м году.

Добавим, что игру также посетил теннисист Новак Джокович.

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В статье: Марио Балотелли Андрей Шевченко Интер (Милан) Милан
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