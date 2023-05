Шевченко, Балотелли и другие специальные гости приехали посмотреть на полуфинал Лиги чемпионов между Интером и Миланом – Фото

Полуфинал между "Миланом" и "Интером" посетили самые разные футбольные легенды. Так на трибунах можно увидеть Андрея Шевченко, который выступал за "Милан" и уже забивал гол в ворота Интера на этой стадии Лиги чемпионов.

Также можно увидеть Марио Балотелли, который успел поиграть за обе миланские команды, а сейчас выступает в швейцарском "Сьоне".

Конечно дерби посетил и Златан Ибрагимович, который травмировался в марте, во время матчей сборных и скорее всего покинет "Милан" будущим летом.

Журналисты также заметили на игре Самьюэля Это`О. С ним "нерадзурри" одержали победу в финале Лиги чемпионов в 2010-м году.

Mario Balotelli is in attendance at the San Siro to watch both of his former clubs faceoff in a UCL semifinal ???????? pic.twitter.com/BXicZLD0C9