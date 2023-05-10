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Милан – Интер. 0:2. Джеко после углового забивает быстрый мяч, а Мхитарян быстро забивает второй – Видео

Лига Чемпионов
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Почти без борьбы

Милан – Интер. 0:2. Джеко после углового забивает быстрый мяч, а Мхитарян быстро забивает второй – Видео

Фото: Getty Images

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"Интер" обеспечил себе преимущество в самом дебюте первого полуфинала Лиги чемпионов против "Милана". Гол после навеса с углового забил Эдин Джеко.

Калабрия не смог заблокировать Джеко и босниец мощно пробил ногой по мячу, который летел прямо к нему.

8' Эдин Джеко – 1:0

Сразу же после этого "Интер" быстро разыграл атаку и Мхитарян ворвался в штрафную мощно пробив по воротам Маньяна., Французский вратарь не мог спасти "Милан"

12' Генрих Мхитарян – 2:0.

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В статье: Эдин Джеко Лига чемпионов Интер (Милан) Милан
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