  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Джеко – самый возрастной автор гола в полуфинале Лиги чемпионов после Райана Гиггза
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеко – самый возрастной автор гола в полуфинале Лиги чемпионов после Райана Гиггза

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Боснийцу 37 лет и 54 дня

Джеко – самый возрастной автор гола в полуфинале Лиги чемпионов после Райана Гиггза

фото - Getty Images

Новина українською

Эдин Джеко забил быстрый гол "Интера" в ворота "Милана" после розыгрыша углового. 37-летний нападающий стал самым возрастным автором гола на стадии полуфинала Лиги чемпионов после Райана Гиггза.

Валийский полузащитник "Манчестер Юнайтед" забивал в 37 лет и 148 дняй, тогда как Джеко - в 37 лет и 54 дня.

Джеко "перебил" достижения таких футболистов как:

  • Филипп Коку (34 года 187 дней) – 4 мая 2005 г.
  • Хаби Алонсо (34 года 160 дней) – 3 мая 2016 г.
  • Карим Бензема (34 года 136 дней) – 4 мая 2022 г.
  • Карим Бензема (34 года 128 дней) – 26 апреля 2022 г.

Сразу за Бензема идет Генрих Мхитарян, забивший второй гол "Интера" в 34 года и 109 дней.

Ответный матч между миланскими командами пройдет 16-го мая.

По теме
yellow-arrow
Собор пока что черно-синий. Милан - Интер. 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
ЛЧ. Милан - Интер 0:2. Шторм вначале, штиль далее
yellow-arrow
Милан – Интер. АУДИО онлайн трансляция первого матча полуфинала Лиги чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдин Джеко Лига чемпионов Интер (Милан) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде