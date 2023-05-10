Джеко – самый возрастной автор гола в полуфинале Лиги чемпионов после Райана Гиггза

Эдин Джеко забил быстрый гол "Интера" в ворота "Милана" после розыгрыша углового. 37-летний нападающий стал самым возрастным автором гола на стадии полуфинала Лиги чемпионов после Райана Гиггза.

Валийский полузащитник "Манчестер Юнайтед" забивал в 37 лет и 148 дняй, тогда как Джеко - в 37 лет и 54 дня.

Джеко "перебил" достижения таких футболистов как:

Филипп Коку (34 года 187 дней) – 4 мая 2005 г.

Хаби Алонсо (34 года 160 дней) – 3 мая 2016 г.

Карим Бензема (34 года 136 дней) – 4 мая 2022 г.

Карим Бензема (34 года 128 дней) – 26 апреля 2022 г.

Сразу за Бензема идет Генрих Мхитарян, забивший второй гол "Интера" в 34 года и 109 дней.

Ответный матч между миланскими командами пройдет 16-го мая.