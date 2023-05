Джеко – самый возрастной автор гола в полуфинале Лиги чемпионов после Райана Гиггза

Эдин Джеко забил быстрый гол "Интера" в ворота "Милана" после розыгрыша углового. 37-летний нападающий стал самым возрастным автором гола на стадии полуфинала Лиги чемпионов после Райана Гиггза.

Валийский полузащитник "Манчестер Юнайтед" забивал в 37 лет и 148 дняй, тогда как Джеко - в 37 лет и 54 дня.

Джеко "перебил" достижения таких футболистов как:

Сразу за Бензема идет Генрих Мхитарян, забивший второй гол "Интера" в 34 года и 109 дней.

Ответный матч между миланскими командами пройдет 16-го мая.

The oldest #UCL semi-final goalscorers:



Ryan Giggs (37y 148d) - 26 April 2011

Edin Dzeko (37y 54d) - Tonight ⬅️

Phillip Cocu (34y 187d) - 4 May 2005

Xabi Alonso (34y 160d) - 3 May 2016

Karim Benzema (34y 136d) - 4 May 2022

Karim Benzema (34y 128d) - 26 April 2022… pic.twitter.com/35Wd3riKfb