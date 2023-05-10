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Джеко – самый возрастной автор гола в полуфинале Лиги чемпионов после Райана Гиггза
Боснийцу 37 лет и 54 дня
фото - Getty Images
Эдин Джеко забил быстрый гол "Интера" в ворота "Милана" после розыгрыша углового. 37-летний нападающий стал самым возрастным автором гола на стадии полуфинала Лиги чемпионов после Райана Гиггза.
Валийский полузащитник "Манчестер Юнайтед" забивал в 37 лет и 148 дняй, тогда как Джеко - в 37 лет и 54 дня.
Джеко "перебил" достижения таких футболистов как:
- Филипп Коку (34 года 187 дней) – 4 мая 2005 г.
- Хаби Алонсо (34 года 160 дней) – 3 мая 2016 г.
- Карим Бензема (34 года 136 дней) – 4 мая 2022 г.
- Карим Бензема (34 года 128 дней) – 26 апреля 2022 г.
Сразу за Бензема идет Генрих Мхитарян, забивший второй гол "Интера" в 34 года и 109 дней.
Ответный матч между миланскими командами пройдет 16-го мая.
The oldest #UCL semi-final goalscorers:— Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 10, 2023
Ryan Giggs (37y 148d) - 26 April 2011
Edin Dzeko (37y 54d) - Tonight ⬅️
Phillip Cocu (34y 187d) - 4 May 2005
Xabi Alonso (34y 160d) - 3 May 2016
Karim Benzema (34y 136d) - 4 May 2022
Karim Benzema (34y 128d) - 26 April 2022… pic.twitter.com/35Wd3riKfb
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