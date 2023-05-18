Поверженные идолы. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Оба полуфинала объединило то, что в них потерпели фиаско два самых авторитетных клуба в истории турнира. Они выигрывали Кубок европейских чемпионов чаще всех: "Милан" - семь раз, на счету "Реала" в два раза больше континентальных триумфов. И обоих переиграли убедительно и бесповоротно.

На этот раз поединок в Манчестере по количеству опасных моментов у ворот был вдвое зрелищнее миланского. Причем и там и там насыщеннее игра смотрелась до перерыва. Но в целом следует признать, что дуэль фаворитов Лиги, по итогам впечатлений от двух матчей пары, была явно привлекательнее итальянского дерби. Хоть и оно, само по себе, скучным не было.

То, что "Интер" выиграет и домашний раунд, стало ясно тотчас после гола Лаутаро Мартинеса – на 74-й минуте. Но это уже частности, а успех команды Индзаги по сумме двух игр, увы, но отчетливо читался еще после первой из них. И разубедить нас в этом "Милану", чьи попытки забить гол фактически были исчерпаны еще в первом тайме, так и не удалось.

Последняя из них – промах Леау – имела место на 38-й минуте. А минутой ранее, на мой взгляд, прояснилась ситуация в Манчестере, где Бернарду Силва оформил свой дубль, принеся "Сити" преимущество, отыграть которое "Реал" был уже не в состоянии. С двумя-тремя последовавшими в дальнейшем голевыми угрозами команды Анчелотти Эдерсон управился безукоризненно.

Пожалуй, итоговый счет излишне суров к мадридцам: и на гол свой они "наиграли", и превосходство команды Гвардиолы в пропорции моментов выглядит не столь уничтожающим. Факт в том, что она безоговорочно заслуживала победы, а одного этого более чем достаточно. И да, реализовала половину своих шансов.

Тогда как в Милане был зафиксирован идеально справедливый счет. С учетом соотношения всех голевых возможностей, "Интер" был сильнее ровно на один мяч. Замечу, что в этом смысле через неделю после первых поединков пары как бы поменялись местами: тогда "Милан" мог бы пропустить и меньше, а вот в Мадриде смотрелась однозначная ничья.

О судействе в этот раз говорить почти не приходится. А эпизод: Дюмфрис – Леау в штрафной "Интера" на 58-й минуте, проигнорированный французом Тюрпеном, похоже, вполне укладывается в схему современного арбитража. Когда судьи благословляют игроков на то, чтобы они давали волю своим рукам. Без комментариев.

Сколько бы сегодня ни пели дифирамб "Ман Сити", но лично мне кажется, попади Кроос на 35-й минуте чуть пониже перекладины – и мы вполне могли получить иное развитие событий. "Реал" такой "Реал"… Но не случилось, а уже две минуты спустя автор парадоксально "похоронил" команду гостей после второго пропущенного гола.

А другая перекладина, в которую перевел мяч Куртуа на 73-й минуте, при 2:0, как выяснится позже, уже никого спасти не могла.

Кипер "Реала" сделал такое же количество важных сэйвов, как и его визави Эдерсон и "миланец" Мэньян. Однако тут мы вынуждены оглянуться на табло. По сумме же двух раундов, считаю Куртуа самой яркой фигурой среди вратарей. Но больше всех при этом пропустившего – еще один парадокс.

А вот среди полевых игроков, что тогда что сейчас, не увидел равных де Брюйне, которого назову главной Личностью полуфиналов. В тройку исполнителей главных ролей во второй серии этого кино включу также его партнеров по "Сити" Холанда и Бернарду Силва. А в Милане к ним присоединится Лаутаро Мартинес из "Интера". Это те, кто в первую очередь делал футбол футболом для зрителя.

Редко когда полуфиналы Лиги чемпионов были настолько справедливы в определении финалистов. Это радует, равно как и уровень их смотрибельности, которая на данной стадии присуща матчам далеко не всегда. Огорчает лишь минимум интриги в этом сезоне Главного клубного состязания Европы.

Вот и в финале, как кажется многим из нас, победитель довольно предсказуем. Не зря же схватку "Ман Сити" с "Реалом" окрестили финалом до финала. В то время как другой финалист "Открытого Кубка Италии", кроме своих земляков одолевший в плей-офф два португальских клуба, видится именно что финалистом. Не более.

Но вы правы: это футбол и это финал. А в них всякое случается. Но все же насколько нужно быть невезучим Гвардиоле, чтобы упустить и этот шанс? И как тогда это безобразие обозвать? Проклятием "Барселоны", после которой ни-ни! Ну, во всяком случае, я ему этого точно не желаю.

В финале, как обычно, буду за Игру. А ее больше вижу у "Ман Сити". И на трон должен взойти не баловень судьбы, а тот, кто самолично сверг с него былого властителя. Причем сделал это по праву сильного.