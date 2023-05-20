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Вице-чемпион УПЛ будет в посеве Q2 ЛЧ и уже известны потенциальные соперники

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Независимо от того, кто займет второе место в чемпионате Украины – Шахтер, Заря или Днепр-1

Вице-чемпион УПЛ будет в посеве Q2 ЛЧ и уже известны потенциальные соперники

Getty Images

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

По итогам ряда результатов в разных национальных чемпионатах определилось, что во втором* квалификационном раунде Лиги чемпионов 2023/24 вице-чемпион УПЛ будет в посеве. Независимо от того, кто именно там сыграет – "Шахтер", "Заря" или "Днепр-1".

Попадание в посев Q2 ЛЧ гарантирует украинской команде то обстоятельство, что не придется играть с представителем Бельгии. Соперник определится среди вице-чемпионов Греции и Швейцарии.

Потенциальные соперники вице-чемпиона УПЛ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов:

  • "Панатинайкос" (Греция);
  • "Серветт"/"Лугано"/"Люцерн" (Швейцария) (еще определяется).

Проход этого раунда гарантирует вице-чемпиону УПЛ как минимум группу Лиги Европы 2023/24. Чтобы оказаться в группе Лиги чемпионов, кроме этого соперника придется пройти еще двоих.

В третьем квалификационном раунде, как и в раунде плей-офф Лиги чемпионов, в посеве может быть "Шахтер", но не "Днепр-1"/"Заря".

*Существует еще теоретическая возможность старта вице-чемпиона УПЛ не со второго, а с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Для этого нужно, чтобы "Рома" выиграла финал Лиги Европы и финишировала в топ-4 Серии. Тогда УЕФА будет вносить изменения в стартовую схему квалификации и перевод вице-чемпиона УПЛ с Q2 в Q3 – один из вариантов.

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В статье: Лига чемпионов Таблица коэффициентов
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