Левандовский: Лига чемпионов стала для нас большим разочарованием

Польский форвард "Барселоны" Роберт Левандовски поделился эмоциями после первого сезона в команде.

"Я очень доволен тем, чего мы добились в этом году для клуба, для товарищей по команде, а также для города и болельщиков. Хотел быть частью этого проекта и знал, что команде нужно время, чтобы показать всё, на что мы способны. Я не могу изменить всё сразу, но вижу, что нас ждёт светлое будущее. Мне нравится быть частью изменений, которые претерпевает "Барса".

Лига чемпионов стала для нас большим разочарованием, но то, что мы сделали в чемпионате, очень позитивно. В следующем сезоне мы можем показать достойный результат в обоих турнирах.

Обычно первый сезон — самый сложный для каждого игрока, но для меня он был довольно лёгким. Для нас как для клуба самым сложным было ожидание начала сезона. Мне знакомо это чувство, и я уверен, что в следующем году мы выступим ещё лучше", - сказал форвард.