Почему Ман Сити вызывает равнодушие и как Интеру повторить Брентфорд. Обзор СМИ перед финалом Лиги чемпионов

Любителям статистики понравится забавный факт: в последний раз финал Лиги чемпионов состоял из двух команд, которые ранее не встречались друг с другом в 2005 году. Это был знаменитый поединок между “Миланом” и “Ливерпулем”. 18 лет спустя место встречи – снова Стамбул.

В 2005 году явным фаворитом матча считался “Милан”, как и сейчас “Манчестер Сити”. “Войной двух миров” и “встречей двух противоположных реальностей” называет предстоящий матч в Стамбуле обозреватель La Gazzetta dello Sport Фабрицио Сальвио. “Чаша весов склоняется в пользу английское командой, но Давид ранее уже побеждал Голиафа. Однако это не совсем уместное сравнение, так “Интер” три раза побеждал КЕЧ/ЛЧ, а “Манчестер Сити” – никогда”, – веско замечает Сальвио.

Финал Лиги чемпионов – это такой матч, когда команды не только стремятся навязать сопернику свою игру, но и занимаются взаимной нейтрализацией. Не всегда такие матчи бывают зрелищными в плане голов и моментов, при этом они могут оставаться интересными. Нужно знать на что обращать внимание, советует Джон Мюллер в своем материале “Как смотреть футбол” в The Athletic.

Мюллер дает 11 советов. Главный из них – не смотреть на мяч, из-за внимания на нем упускается из виду действия 90% футболистов на поле. Расстановки команд, подстраивания под соперника, рывки и ротации, схемы опеки, прессинг – почти все, что называется тактикой происходит без мяча. “Если перестать смотреть на мяч, игра предстанет в виде возможностей, а не только результатов”. Далее Мюллер развивает первый пункт – можно смотреть на схемы команды, на свободные зоны, на одну конкретную линию одной команды (“самая интенсивная тактическая драма происходит в первой линии перед мячом”), рывки и ротации, прессинг, можно считать, сколько футболистов одной команды собирается в той или иной зоне, смотреть за штрафной площадкой, одним конкретным игроком, на реакцию одной команды после потери мяча и наконец делать прогнозы – не на игру в целом, а на какую-то конкретную игровую ситуацию. Пытаться предугадать как будет развиваться атака, в какую зону футболист отдаст пас и так далее.

Те обозреватели, которые славятся своим умением смотреть за игрой без мяча, приходят к одному мнению: “Интеру” нужно обратиться к опыту “Брентфорду”, единственной команды, которой дважды удалось победить “Манчестер Сити” в последнем сезоне АПЛ.

Майкл Кокс из The Athletic считает, что “Интер” можно назвать первой командой с 2003 года (“Милан”), которая сыграет в финале с двумя нападающими. Это будет непростой вызов для “Сити”. По-мнению Кокса лучший матч против “Манчестер Сити” в нынешнем сезоне провел “Брентфорд”, выиграв в ноябре на “Этихаде” в образцовой демонстрации вертикального футбола и схемы 3-5-2.

Джонатан Уилсон в The Guardian указывает, что “Сити” встречался с командами, которые играют в два нападающих восемь раз в нынешнем сезоне (пять побед, ничья, два поражения), и интересно, что “горожанам” удалось сделать всего два клиншита в этих матчах (25%) против 11 в 30 матчах (36.7%) против команд, которые играют в одного форварда.

Но в чем отличие “Брентфорда” от “Интера”, так это в скорости двух форвардов. Тоуни и Мбемо (или Висса) в лондонской команде очень динамичны, что не так свойственно Джеко или Лукаку. Путь к победе над командой Гвардиолы – это всегда скорость, пишет Уилсон.

Футбольный аналитик Антонио Гальярди, работавший в “Ювентусе” и сборной Италии считает, что “Интер” уступить мяч “Сити” и сесть ближе к своим воротам. “Очевидно, что пять защитников и три хавбека должны будут очень внимательно и самоотверженно работать”, – говорит Гальярди в интервью La Gazzetta dello Sport. При этом эксперт считает, что два "Интера" форварда должны оставаться выше, чтобы отвлекать центрбеков “Сити”. Это не позволит команде Гвардиолы атаковать в полную мощь, “Интеру” нужно лишить “горожан” компактности.

Такой подход к игре не будет в новинку для “Интера”. Как анализирует издание The Analyst, “Интер” в Серии А, и “Интер” в Лиге чемпионов – это две разных команды. В чемпионате команда Индзаги прессингует более агрессивно, начинает свои атаки выше, и больше владеет мячом. В Лиге чемпионов 3-5-2 “Интера” превращаются в солидные 5-3-2, с акцентом на глубокой обороне. “Нерадзурри” сделали восемь клиншитов в Лиге чемпионов, включая пять из шести матчей плей-офф. Игра на выбивание – это стихия Индзаги. С ним “Интер” сыграл 20 матчей плей-офф и проиграл всего один из них (15 побед, четыре ничьи).

На интересную деталь указывает Паоло Томазелли в Corriere della Sera. В среднем “Манчестер Сити” отбирает мяч и начинает свои атаки в 47.8 метрах от своих ворот. Показатель “Интера” – 38.4. На кону разница в девять метров.

Английская пресса не была бы английской прессой, если бы вновь не рассказала о том как клуб оказался в руках шейха Мансура, о финансовых злоупотреблениях, о 115 обвинений Премьер-лиги. Некоторые материалы стоят отдельного внимания, как например история Сэма Каннингема в издании i о том, как City Football Group взял за основу концепцию “диснеизации” футбола Феррана Сориано, или путешествие Иэна Лэдимана (The Daily Mail) по Манчестеру и его рассказ о том, как изменился ландшафт города после огромных инвестиций из Абу-Даби.

Наконец, Оливер Браун в The Telegraph пишет об “обыденности” побед “Манчестер Сити”. В то время как требл “Манчестер Юнайтед” в 1999 году был на волоске несколько раз, “Сити” просто не замечает своих соперников, “пройдясь бульдозером” по таким гигантам как “Бавария” и “Реал”. “Тщательно срежиссированное превосходство” команды Гвардиолы, считает Браун, оставляет людей равнодушными, поскольку в нем нет ощущения преодоления трудностей, чувство опасности. “Сити” доминирует на выжженной земле. Смущает Брауна и то, что в “Сити” мало английского. От игроков, тренеров и руководства до владельцев.

Никто не отрицает, что футбол “Сити” бывает прекрасным, как во втором матче с “Реалом”. Но вызывает ли это у кого-то эмоции, кроме фанов “Манчестер Сити”? “Нужно ли считать “Сити” чем-то большим, чем удачный научный эксперимент? Как никто воплощает в себе эти дилеммы Эрлинг Холанд, центрфорвард такого неправдоподобного совершенства, что порой задумываешься, не скрывается ли за этой безмятежной внешностью электронная схема. Можно даже сказать, что он игрок-машина, созданный по образу и подобию “Манчестер Сити”, игрок которым легко восхищаться, но трудно полюбить”.

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