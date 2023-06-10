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Холанд: Я мечтал выиграть Лигу чемпионов с тех пор, как себя помню

Лига Чемпионов
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Игрок рассказал о своей цели

Холанд: Я мечтал выиграть Лигу чемпионов с тех пор, как себя помню

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал о своей мечте выиграть Лигу чемпионов.

"Я все еще молод и могу многое улучшить. Но я нахожусь в идеальном месте, работаю с лучшим тренером и лучшими игроками в мире. Пеп помешан на деталях и полностью сосредоточен на их развитии.

Я мечтал выиграть Лигу чемпионов с тех пор, как себя помню. Это было примерно в 2008 году, в финале, когда "Челси" играл с "Манчестер Юнайтед". Когда я увидел празднование, я подумал, что хочу это сделать.

Да, я действительно слушаю гимн Лиги чемпионов в своей машине. Мне нравится этот турнир – и это действительно хорошая песня”, – говорит Эрлинг.

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, начало – в 22:00. "Манчестер Сити" встретится с миланским "Интером".

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В статье: Лига чемпионов Интер (Милан) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
BBC

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