Холанд: Я мечтал выиграть Лигу чемпионов с тех пор, как себя помню

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал о своей мечте выиграть Лигу чемпионов.

"Я все еще молод и могу многое улучшить. Но я нахожусь в идеальном месте, работаю с лучшим тренером и лучшими игроками в мире. Пеп помешан на деталях и полностью сосредоточен на их развитии.

Я мечтал выиграть Лигу чемпионов с тех пор, как себя помню. Это было примерно в 2008 году, в финале, когда "Челси" играл с "Манчестер Юнайтед". Когда я увидел празднование, я подумал, что хочу это сделать.

Да, я действительно слушаю гимн Лиги чемпионов в своей машине. Мне нравится этот турнир – и это действительно хорошая песня”, – говорит Эрлинг.