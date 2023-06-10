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Холанд: Я мечтал выиграть Лигу чемпионов с тех пор, как себя помню
Игрок рассказал о своей цели
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал о своей мечте выиграть Лигу чемпионов.
"Я все еще молод и могу многое улучшить. Но я нахожусь в идеальном месте, работаю с лучшим тренером и лучшими игроками в мире. Пеп помешан на деталях и полностью сосредоточен на их развитии.
Я мечтал выиграть Лигу чемпионов с тех пор, как себя помню. Это было примерно в 2008 году, в финале, когда "Челси" играл с "Манчестер Юнайтед". Когда я увидел празднование, я подумал, что хочу это сделать.
Да, я действительно слушаю гимн Лиги чемпионов в своей машине. Мне нравится этот турнир – и это действительно хорошая песня”, – говорит Эрлинг.
Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, начало – в 22:00. "Манчестер Сити" встретится с миланским "Интером".
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