ЛЧ. Манчестер Сити - Интер 1:0. Кровь, пот и Родри

Лига Чемпионов. Финал

Стамбул. "Ататюрк Стадиум"

"Манчестер Сити" - "Интер" 1:0

Гол: Родри 68

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Б. Силва, Стоунз (Уокер 82), Родри, Гюндоган, Де Брюйне (Фоден 37), Грилиш, Холанд

"Интер": Онана, Дармиан (Д'Амброзио 76), Ачерби, А. Бастони (Гозенс 76), Думфриз (Белланова 76), Брозович, Чалханоглу (Мхитарян 84), Барелла, Димарко, Джеко (Лукаку 57), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Холанд 90+1, Эдерсон 90+3 - Барелла 59, Лукаку 83, Онана 90+1

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Момент истины. Для 15-ти лет эмиратского проекта "Манчестер Сити". Не случайно впервые за 13 лет владелец клуба шейх Мансур приехал посмотреть матч команды на стадионе. Момент истины для семи лет проекта Хосепа Гвардиолы, для его наследия в футболе. Славословия его работе, великолепию его команды все эти годы прерывались критикой за очередной провал в Лиге Чемпионов. Лучший или неудачник? Сегодня мог быть вынесен вердикт.

"Сити" был явным фаворитом. Вплоть до унизительных прогнозов вроде "5:0" от Гарета Бейла. Хотя и "Интер" мог немало предложить. Огромный опыт Джеко, Лукаку, Мхитаряна, Брозовича, Ачерби, Дармиана, Де Фрая, чемпион мира-2022 и три чемпиона Европы-2021. Кубкового короля Италии Симоне Индзаги, за семь лет тренерской карьеры выигравшего семь Кубков и Суперкубков, за два года в "Интере" проигравшего лишь одно из 14-ти кубковых противостояний.

Уж точно от "Сити" ожидали доминировать, владеть мячом с ужасающим процентом. В первом тайме он владел 62. Но на самом деле не доминировал, игру не контролировал. Наоборот. "Интер" удивил. Он не боялся высоко прессинговать. Даже латерали выдвигались. Четверо-пятеро игроков уж точно находились на половине поля соперника. На 11-ой и 12-ой минутах Эдерсона заставили ошибиться. Как и в середине тайма.

В начале матча Бернарду Силва раскрутил защитника и чуть не закрутил в дальнюю "девятку". В районе 30-ой минуты проснулся Де Брюйне. До этого он давил на левом фланге на Думфриза - слабоe звенo в обороне "Интера". Но этот тактический ход не работал, и КДБ вернулся в центр. Оттуда послал вразрез Холанда на угол вратарской. Затем пробил издали. Однако Эрлинга уверенно остановил Онана, а сам Кевин вскоре покинул поле из-за травмы.

Единственное, чем мог быть недоволен "Интер" - нулем шансов в атаке. В начале второго тайма он заиграл активнее, и такой появился. Аканджи проспал, Лаутаро перехватил и вышел на Эдерсона под острым углом. Нужно было отдавать в центр Лукаку, но аргентинец пробил прямо во вратаря. А Аканджи вскоре реабилитировался. Отдал отличный пас вразрез, Силва прострелил, мяч отскочил от защитника, и Родри четко пробил низом.

Всего второй гол Родри в нынешнем сезоне в Лиге Чемпионов. Его четвертый гол в сезоне во всех турнирах в целом. А Аканджи вообще не должен был выходить в стартовом составе. Ожидали Уокера. Но Гвардиола коротко объяснил перед началом матча, что швейцарец больше подходит в тактическом плане. На этот раз Пеп перехитрил тактически не сам себя, как слишком часто случалось в Лиге Чемпионов, а соперника.

Матч еще вовсе не закончился. "Интер" начал бросать на поле новых игроков. Димарко головой по дуге пробил в перекладину, добивал и попал в... Лукаку. Сам Лукаку пробивал головой с четырех метров. Эдерсон даже не знал толком, где мяч, но отбил ногой. На последних секундах Эдерсон вновь спас, уже от удара головой Гозенса, и сохранил счет 1:0 в четвертом финале Лиги Чемпионов подряд.

Итак, "Манчестер Сити" наконец-то выигрывает Лигу Чемпионов. Гвардиола наконец-то выигрывает после 12-ти лет. Выигрывает с другой командой, что всегда признак особой элитарности тренера. Берет требл с другой командой из другой страны, чего вообще никто не делал. Причем берет не с помощью искрометной игры, как в домашних матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала. А с помощью борьбы, выгрызания, вратаря, гола, сделанного защитником и опорником.

"Интер"? Он опроверг разгромные прогнозы скептиков. Доказал, что более чем достоин финала Лиги Чемпионов. Вообще-то, даже выглядел лучше соперника сегодня. По ударам по воротам и вовсе победил со счетом 14:7. По xG - со счетом 2.07 - 0.95. Но не сумел предотвратить весьма неприятную статистику - три поражения итальянских команд в трех финалах Еврокубков за один сезон.