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ЛЧ. Манчестер Сити - Интер 1:0. Кровь, пот и Родри

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Выстраданный требл "Сити"

ЛЧ. Манчестер Сити - Интер 1:0. Кровь, пот и Родри

Getty Images / Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
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Лига Чемпионов. Финал

Стамбул. "Ататюрк Стадиум"

"Манчестер Сити" - "Интер" 1:0

Гол: Родри 68

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Б. Силва, Стоунз (Уокер 82), Родри, Гюндоган, Де Брюйне (Фоден 37), Грилиш, Холанд

"Интер": Онана, Дармиан (Д'Амброзио 76), Ачерби, А. Бастони (Гозенс 76), Думфриз (Белланова 76), Брозович, Чалханоглу (Мхитарян 84), Барелла, Димарко, Джеко (Лукаку 57), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Холанд 90+1, Эдерсон 90+3 - Барелла 59, Лукаку 83, Онана 90+1

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Момент истины. Для 15-ти лет эмиратского проекта "Манчестер Сити". Не случайно впервые за 13 лет владелец клуба шейх Мансур приехал посмотреть матч команды на стадионе. Момент истины для семи лет проекта Хосепа Гвардиолы, для его наследия в футболе. Славословия его работе, великолепию его команды все эти годы прерывались критикой за очередной провал в Лиге Чемпионов. Лучший или неудачник? Сегодня мог быть вынесен вердикт.

"Сити" был явным фаворитом. Вплоть до унизительных прогнозов вроде "5:0" от Гарета Бейла. Хотя и "Интер" мог немало предложить. Огромный опыт Джеко, Лукаку, Мхитаряна, Брозовича, Ачерби, Дармиана, Де Фрая, чемпион мира-2022 и три чемпиона Европы-2021. Кубкового короля Италии Симоне Индзаги, за семь лет тренерской карьеры выигравшего семь Кубков и Суперкубков, за два года в "Интере" проигравшего лишь одно из 14-ти кубковых противостояний.

Уж точно от "Сити" ожидали доминировать, владеть мячом с ужасающим процентом. В первом тайме он владел 62. Но на самом деле не доминировал, игру не контролировал. Наоборот. "Интер" удивил. Он не боялся высоко прессинговать. Даже латерали выдвигались. Четверо-пятеро игроков уж точно находились на половине поля соперника. На 11-ой и 12-ой минутах Эдерсона заставили ошибиться. Как и в середине тайма.

В начале матча Бернарду Силва раскрутил защитника и чуть не закрутил в дальнюю "девятку". В районе 30-ой минуты проснулся Де Брюйне. До этого он давил на левом фланге на Думфриза - слабоe звенo в обороне "Интера". Но этот тактический ход не работал, и КДБ вернулся в центр. Оттуда послал вразрез Холанда на угол вратарской. Затем пробил издали. Однако Эрлинга уверенно остановил Онана, а сам Кевин вскоре покинул поле из-за травмы.

Единственное, чем мог быть недоволен "Интер" - нулем шансов в атаке. В начале второго тайма он заиграл активнее, и такой появился. Аканджи проспал, Лаутаро перехватил и вышел на Эдерсона под острым углом. Нужно было отдавать в центр Лукаку, но аргентинец пробил прямо во вратаря. А Аканджи вскоре реабилитировался. Отдал отличный пас вразрез, Силва прострелил, мяч отскочил от защитника, и Родри четко пробил низом.

Всего второй гол Родри в нынешнем сезоне в Лиге Чемпионов. Его четвертый гол в сезоне во всех турнирах в целом. А Аканджи вообще не должен был выходить в стартовом составе. Ожидали Уокера. Но Гвардиола коротко объяснил перед началом матча, что швейцарец больше подходит в тактическом плане. На этот раз Пеп перехитрил тактически не сам себя, как слишком часто случалось в Лиге Чемпионов, а соперника.

Матч еще вовсе не закончился. "Интер" начал бросать на поле новых игроков. Димарко головой по дуге пробил в перекладину, добивал и попал в... Лукаку. Сам Лукаку пробивал головой с четырех метров. Эдерсон даже не знал толком, где мяч, но отбил ногой. На последних секундах Эдерсон вновь спас, уже от удара головой Гозенса, и сохранил счет 1:0 в четвертом финале Лиги Чемпионов подряд.

Итак, "Манчестер Сити" наконец-то выигрывает Лигу Чемпионов. Гвардиола наконец-то выигрывает после 12-ти лет. Выигрывает с другой командой, что всегда признак особой элитарности тренера. Берет требл с другой командой из другой страны, чего вообще никто не делал. Причем берет не с помощью искрометной игры, как в домашних матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала. А с помощью борьбы, выгрызания, вратаря, гола, сделанного защитником и опорником.

"Интер"? Он опроверг разгромные прогнозы скептиков. Доказал, что более чем достоин финала Лиги Чемпионов. Вообще-то, даже выглядел лучше соперника сегодня. По ударам по воротам и вовсе победил со счетом 14:7. По xG - со счетом 2.07 - 0.95. Но не сумел предотвратить весьма неприятную статистику - три поражения итальянских команд в трех финалах Еврокубков за один сезон.

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В статье: Хосеп Гвардиола Интер (Милан) Манчестер Сити Лига Чемпионов УЕФА Симоне Индзаги
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Комментарии (95)
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Скачков Леонід (Рівне)
11.06.2023 в 01:02
Таке враження,що тут одні русопіндоси і дуже радіють перемозі арабського гаманця,тоді як для нашого Шахтаря,для другого кошика посіву,потрібна була перемога Інтера.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 01:07
О, ти бач, вже і сєпарський Шахтар ваш, ну ти диви. от мадри@аси кляті
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 01:08
йобнуте!
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0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.06.2023 в 00:50
Шкода, що Зінченко змінив команду саме цього сезону. Сьогодні ми б побачили наш український прапор на полі після матчу! Він дуже хотів виграти ЛЧ!
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scorpius (Ck)
11.06.2023 в 00:51
В нього був шанс два роки тому - завалив...
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.06.2023 в 00:55
Гвардіола і Ко теж не з першої спроби виграли!
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scorpius (Ck)
11.06.2023 в 01:01
У Зіни, мабуть, іншої не буде.
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.06.2023 в 01:07
Чому? Арсенал не поганий сезон видав, наприкінці тільки загальмував. Сіті он скільки років довелось чекати...
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:53
сменил??? сменили!!!
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0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.06.2023 в 00:41
"Мавр зробив свою справу, мавр може йти". Довгоочікуваний трофей для шейхів виграно, тепер Гвардіола через два роки може вернутись в рідну Барселону...
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:47
ога!)) ждём туда же роналдиньо, фиго, чигринского, ...
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0
0
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scorpius (Ck)
11.06.2023 в 00:41
Сити сегодня реально был на нервах, сам не свой по игре. Интер был неожиданно хорош. Оказывается, Холланд не киборг, а человек, Де Брюйне просто карма, Лукаку - черная карма. На мой вкус лучшие - Родри, Гюндоган, Диаш. В Интере выделил бы Димарко.
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:45
Оказывается, Холлланд не киборг (с) - ну, "ллл" уже указывает на БОЯЗНЬ этого киборга, а не человека)))))))))
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0
0
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scorpius (Ck)
11.06.2023 в 00:47
я у себя поправил))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:47
от меня не убежишь!)))
0
0
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Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:58
Тиран он такой, он поправит... корректор блин
0
0
gulfstream
11.06.2023 в 00:39
Гарно Арсенал допоміг МанСіті зробити такий чудовий сезон)
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0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:41
ну началося
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:43
*поча...
0
0
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Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:49
суржик-с
0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:55
почасуржикс-с - фтопку!))) ты же выше этого!)) учебник - время - результат!
0
0
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Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 01:01
стар я брат для учебников, пора псалтырь учить
0
0
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hrdhrd (Украина)
11.06.2023 в 00:25
Ну не так уж все легко вышло, как все предсказывали. Интеру уважение за борьбу, Лукаку вернуть назад в Челси. Что он, что Лаутаро, вспомнили свою игру на ЧМ. А Сити все же вымучили, хотя очень старались слить и этот матч Но сильно уж класс Сити выше.
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:26
не, ну не гони: мансы смотрелись сильнее!
Ответить
+1
0
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hrdhrd (Украина)
11.06.2023 в 00:26
Ну не так, как в матче с Реалом. Тут очень осторожничали, нервничали местами. Интер своим "биться-бороться" чуть не зацепился за трофей
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.06.2023 в 00:27
TIRAN Ты учитывай, что это мадрид@с. У них всё из *опы
+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
11.06.2023 в 00:28
Как в прошлом сезоне говорили, что Куртуа выиграл финал, так тут можно сказать, что Эдерсон выиграл. Очень сильные сейвы в конце, ну и Лукаку эпохальный блок сделал))
0
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
11.06.2023 в 00:29
dynamo kiev #1 (Charlotte ) Не мешай дядям о футболе поговорить хоть раз, без вашего ср*ча
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.06.2023 в 00:29
Хаха. Реал то сюда каким боком. Куда ему до Интера
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.06.2023 в 00:29
Уя вам
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:30
стабильность - признак мастерства! и НИИ ПЁТР!))
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.06.2023 в 00:23
Дариан, с победой тебя дружище !!!
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:21
Сегодня победил ФУТБОЛ! С чем вас дорогие болельщики Барсы и МС поздравляю!
Ответить
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.06.2023 в 00:30
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:36
Братуха, ты даже не представляешь, как я сегодня счастлив.
+1
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
11.06.2023 в 00:58
0
0
avatar
Rriddle (Ukraine )
11.06.2023 в 00:41
нащо ти всюди постійно ліпиш Барсу, це якийсь комплекс?
Ответить
0
-1
FRED73 (Харьков)
11.06.2023 в 00:21
Хотя такому отребью как барсешлюх это и не надо его и цыгане отпочнуют ему и хорошо.
Ответить
0
-2
FRED73 (Харьков)
11.06.2023 в 00:20
А может мамка ему пенсию даст и он сможет наконец-то купит и голую бабу увидеть ... Вот пацану повезет на 5 десятке.
Ответить
0
-2
Romerik (YNWA)
11.06.2023 в 00:20
Лукаку д*вбой*б року Злив команду. Але радий за Сіті і за пепку. Найсильніша команда цього року і одна з останніх років просто зобов'язана була брати в такій ситуації кубок. Красави
Ответить
0
0
FRED73 (Харьков)
11.06.2023 в 00:15
Главный барсешлюх сайта мамкин сын 3,14дар сегодня будет ублажать всех цыган долгинцево.
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0
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:17
П Н Х
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+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:14
А де мадри@аси, де?
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:13
Третий требл у Гвардиолы! Карло и рядом не стояло.
Ответить
+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
11.06.2023 в 00:25
Третий это с Кубком Гампера в каком-то году?) Он брал требл в 2008/2009 и вот в этом сезоне
Ответить
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:35
Два требла с Барсой и один с МС, чмырдяй.
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.06.2023 в 00:38
У этого типа проблемы с точностью цифр, вообще любой информации
+2
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.06.2023 в 00:12
Навіть виснажений Мансіті - переможець! Браво, Футбол!
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:14
Браво!!!
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:09
На 36-й минуте матче из Сити удалили мозги и стало 50 на 50. Но Сити таки победил! Браво МС! Браво Гвардиола!
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:12
ты не в курсе: это был ход лысоолы - заманивание автобусников в ловушку))
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:16
Даа?
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:22
ну дык! тренерство оппонента же строит игру от основных игроков соперника, а тут - оп: витякаваленка уходит))
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.06.2023 в 00:08
Мадрид@сы в трауре, Гвардиола торжествует
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:10
Мадри@асы сегодня СОСУТ.
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+2
0
Po4eson (Одесса)
11.06.2023 в 00:07
Вітаю Гвардіолу та МанСіті з перемогою. Вони йшли дуже складний шлях. Інтер - не засмучуйтесь - ви більше тітуловані. Якщо дуже хочеться - вас привітає вдача
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0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.06.2023 в 00:04
Кльовий фінал вийшов! Треба подякувати командам за якісний футбол. Інтер дуже добре зіграв, але цього мало для перемоги в такого МС. Англійці дуже сильний футбол показують. Гвардіола виніс уроки з минулих поразок і добився накінець то бажаного трофею з цією командою! Заслужена перемога!
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:05
*нарештi
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.06.2023 в 00:08
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:10
вивчаємо мову зi схiденцями?)))
+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.06.2023 в 00:30
Авжеж! Чому б ні? ))) Не важливо з ким, головне вивчати!
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:34
так "вашi" ж вважають нас за "iнакших")))
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.06.2023 в 01:01
Помиляєшся! По крайніх мірі не всі точно. А ідіотів вистачає всюди! Немає зараз ваших і наших!
0
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scorpius (Ck)
11.06.2023 в 00:04
Всё справедливо. Эдерсон - зверь, Лукаку - игрок матча))
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.06.2023 в 00:05
О да, Лукаку, это что-то И это ведь не первый раз он так чудит.))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:06
да, шд это точно знает)))
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.06.2023 в 00:04
Молодцы Гвардиола и команда !!! Поздравляем !!! Второй требл Гвардиолы. Там правда с Барсой один раз шестебл был
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:05
требл + корпоратэйбл?))
Ответить
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
11.06.2023 в 00:03
Вітаю! Нарешті. Лисий зробив це
Ответить
+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:05
Ответить
0
0
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Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:03
Лукака - сосать!
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+1
-3
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Aleroz
11.06.2023 в 00:02
Ман Сити отскочил, и это не преувеличение - чтобы так не везло Интеру, как в этом матче... Просто удача сделала свое дело
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+1
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:39
а "автобус" осаждал ворота мансов и тупо не повезло?
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:02
Финал - ОГОНЬ!!!
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:01
отметим игру поросёнка - бился ЗА КОМАНДУ
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+1
0
download1 (huyersk)
11.06.2023 в 00:01
фінал вийшов, кайф
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:18
не согласен! КАЙФ был в 2005-м, например... после первого тайма 3:0 в пользу милана коллега поставил 100 баксов на итоговую победу ливера (что было почти нереально)! коэффициент ставки не знаю, но думаю, что было 1:1
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0
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Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:01
Сосать, Интер, сосать!
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:03
перед "интер" запятую пробембал - смысл противоположный))
Ответить
0
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Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:04
Шо?
0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:07
зптить нельзя помиловать))))))
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.06.2023 в 00:11
TIRAN Так исправь
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:13
так не тупи))
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.06.2023 в 00:14
А я тут что, это не я.))
0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:19
и када тивисэты - тоже не ты!)))
0
0
Justise (Львів)
11.06.2023 в 00:01
Ну що ж багато було розмов про рахунок...скажу лише одне - Едерсон гравець матчу...саме він приніс сьогодні кубок Сіті..
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+1
-2
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Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:00
Кровь, пот, Родри и ЭДЕРСОН!!!
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+1
-1
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Spokoyno (Київ)
11.06.2023 в 00:00
Переміг СИЛЬНІЙШИЙ! Але як більшість фіналів був більше бойовим, а не ігровим!
Ответить
+1
-1
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Rriddle (Ukraine )
10.06.2023 в 23:59
Прокляття знято, заслужений кубок) всіх вболівальників Сіті з перемогою)
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.06.2023 в 23:59
бэйл, ушатая ты гольфовая обезьяна, хотел я на твои 5:0 это написать, но пишу сейчас! твоя игра - гольф!
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
10.06.2023 в 23:58
Да! Да! Да!
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.06.2023 в 23:57
молодцы!
Ответить
+2
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
11.06.2023 в 00:00
Ответить
+1
0
Alexad (Кропивницький (Киров)
10.06.2023 в 23:57
Все ж таки це гівно виграло ЛЧ
Ответить
+2
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 00:03
дупамо с пердью там не было
Ответить
0
-1

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